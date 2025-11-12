Rocío Amaro 12 NOV 2025 - 11:01h.

Los padres de Sandra Peña comparecen como testigos este miércoles en la Fiscalía de Menores de Sevilla

SevillaLos padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se quitó la vida, presuntamente tras ser víctima de bullying, declaran hoy ante la Fiscalía de Menores de Sevilla, justo cuando se va a cumplir un mes del trágico suceso. A las 9:30 de la mañana, ambos progenitores, acompañados del tío de la víctima, Isaac Villar, han llegado a las inmediaciones del edificio, en el barrio de la Buhaira, donde declaran por separado en horas diferentes.

Los padres no han querido hacer declaraciones a los medios de comunicación allí congregados, pero sí lo ha hecho Isaac, quien durante este mes ha hecho las veces de portavoz de la familia. El tío de la víctima ha asegurado que su familia pedirá, en su comparecencia como testigos perjudicados, que se imponga "una sanción contundente y ejemplarizante" para el colegio Irlandesas de Loreto, aunque nada de lo decidan "podrá devolverles a Sandra", lamenta.

Al mismo tiempo, el portavoz de la familia ha asegurado que siempre se han sentido muy arropados por la Junta de Andalucía y por el Defensor del Pueblo", ha añadido, por lo que asegura que "confiamos plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

El colegio no se ha puesto en contacto con la familia de la víctima

Según ha confirmado Villar a las puertas de la Fiscalía de Menores, el colegio en el que estudiaba la joven, y donde supuestamente fue víctima de ese acoso escolar, "todavía no se ha puesto en contacto con nosotros".

Reconoce que tanto el padre como la madre de Sandra "están muy nerviosos porque es la primera vez que se ponen delante de la Fiscalía de Menores", ya que anteriormente solo habían declarado para la investigación policial, pero que vienen dispuestos a "contar la verdad de lo que ocurría en el centro".

En su opinión, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida". Por ello, les queda ahora el consuelo de una sanción ejemplar para que "esto no se repita", insiste. "Que ningún centro se quede si actuar cuando una familia presenta una situación de acoso"

La investigación continúa

De esta forma, continúa abierta la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que supuestamente atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios. Cabe señalar que el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio.

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima. Además, la Fiscalía también pidió, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras en el caso.

Un mes sin Sandra Peña

Mañana, 13 de noviembre, se cumplirá un mes del trágico suceso que ha removido los cimientos y las conciencias de toda la sociedad española. Sandra, una joven de 14 años, decidió acabar con su vida precipitándose desde la azotea de su vivienda nada más salir del colegio.

Todo apunta a que la menor venía sufriendo reiterados episodios de abusos y humillaciones en el centro escolar, ya que incluso la familia lo había denunciado en varias ocasiones. pero nadie hizo nada para evitar el peor de los desenlaces.