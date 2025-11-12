Detienen a un anciano que encerró y violó a un hombre con discapacidad en un baño de la estación de Palma

Retenido a un hombre de unos 70 años por una agresión sexual en el interior de los aseos públicos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente encerrar a otro en los baños de la estación intermodal de Palma y obligarle a realizar una práctica sexual. Los hechos ocurrieron la tarde de este martes cuando el presunto autor, un hombre septuagenario, llamó a la víctima, quien presenta una discapacidad, desde uno de los aseos, se bajó los pantalones y le pidió que le realizara una práctica sexual.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron alertados por el 091 para que acudieran a la estación, donde los vigilantes de seguridad habían retenido a un hombre de unos 70 años por una agresión sexual en el interior de los aseos públicos. Según la información de la Policía Nacional, la víctima se negó e intento huir, pero el presunto agresor cerró la puerta y le impidió salir. Tras un forcejeo entre ambos, la víctima abandonó el baño y solicitó ayuda al personal de seguridad.

Los vigilantes entraron en el baño, donde se encontraba el hombre con los pantalones bajados mostrando los genitales, y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual.