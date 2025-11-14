Álex Aragonés 14 NOV 2025 - 17:34h.

BarcelonaExperimentar el duelo ante la muerte de un ser querido es una situación que no solo afrontan los humanos, por lo que PFB Serveis Funeraris, una empresa funeraria de Barcelona, ha impulsado una iniciativa para que los animales de compañía también puedan despedirse de sus personas queridas desde el tanatorio.

"Nuestro objetivo es prestar un servicio adaptado a las necesidades de cada familia que respete todas las sensibilidades y reconozca el vínculo emocional que une a las personas con sus animales. Las mascotas también sufren cuando se afrontan a una muerte, y ofrecerles este espacio es un gesto necesario y positivo para su bienestar emocional", explica Ana Gassió, directora general de PFB Serveis Funeraris.

La empresa funeraria, con sede en el tanatorio de Badalona y presencia en la provincia de Barcelona, permite que las mascotas puedan acceder a las salas de velatorio en horario especial para dar el último adiós a la persona querida. Para ello, el desarrollo del servicio ha contado con el asesoramiento de la certificadora especializada en espacios pet-friendly ITVET.

Una breve despedida con la presencia de un profesional

De esta manera, los tanatorios se han adaptado para cumplir con la normativa y asegurar una experiencia adecuada en un momento tan delicada que permite a la familia que lo desea acceder a este servicio a través de un sencillo procedimiento.

"La familia que lo desea puede contactar con el tanatorio y acordar un momento tranquilo, dentro del período de velatorio, para que la mascota pueda acceder a la sala. La despedida suele ser breve, entre cinco y diez minutos, y siempre con la presencia de un profesional y de la familia", han añadido desde PFB Serveis Funeraris.

Una idea de acompañamiento especial para mascotas que surgió a raíz de la vivencia cercana de una de las personas que forman parte del equipo de la empresa funeraria: "La propuesta nació de una experiencia personal de un compañero del tanatorio de Badalona, que se preguntó qué pasaría con su mascota si él muriera antes y cómo esta podría despedirse de ella. A partir de ahí vimos que era una reflexión muy humana y llena de sentido, y decidimos desarrollarla para hacerla posible".

"No comporta ningún coste adicional ni se considera una prestación especial"

Un adiós que va más allá de las personas. "Cada despedida es diferente; hay animales que solo olfatean al difunto, otros que se acercan varias veces o incluso lloran. En todos los casos percibimos que hay un momento en que el animal entiende la pérdida", destaca Gassió.

Este idea ya se lleva a cabo de manera formal desde otoño. De momento, la mayoría de mascotas que han participado hasta ahora son perros, pero también se han incorporado gatos y otros animales de compañía. Para difundir el servicio, PFB ha impulsado diversas acciones informativas, como folletos distribuidos en los tanatorios y en centros veterinarios de las zonas donde presta servicio, una sección específica en su web, así como un vídeo explicativo que muestra su funcionamiento.

"Esta participación de las mascotas no comporta ningún coste adicional ni se considera una prestación especial, sino una opción natural y respetuosa para las familias que lo deseen", sentencian desde . Con esta iniciativa PFB Serveis Funeraris, que reafirman su compromiso con una atención empática del duelo, donde todos los miembros de la familia puedan vivir un último adiós de manera respetuosa. Incluidas las mascotas.