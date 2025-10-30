Álex Aragonés 30 OCT 2025 - 12:53h.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners ha hecho un llamamiento al civismo y la colaboración ciudadana para denunciar los hechos

GironaEl Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners (Girona) ha denunciado los robos de piezas de bronce que se han producido en los últimos días en diversas lápidas del cementerio municipal de la localidad catalana.

Unos hechos que han llevado al consistorio a hacer "un llamamiento al civismo" y a la colaboración ciudadana para denunciar cualquier comportamiento sospechoso a la Policía Local.

Los robos se han producido "a las puertas de la festividad de Todos los Santos", fecha por la que el Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners ha intensificado durante la emana los trabajos de mantenimiento y limpieza, para garantizar que el cementerio municipal se encuentre en "las mejores condiciones posibles" de cara a la conmemoración de la fiesta de otoño.

Asimismo, el consistorio ha puesto de manifiesto los robos, con el objetivo de evitar nuevos actos vandálicos y proteger "un espacio que es de respeto y memoria para todas las familias" del municipio de más de 13.000 habitantes.

El precedente en un cementerio de Lleida

La ola de robos en cementerios ya causó desperfectos el pasado mes de agosto en Palau d'Anglesola (Lleida), donde una joven de 22 años fue detenido por llevaree objetos, cruces y medallones de bronce con un peso total de 80 kilos del camposanto de la localidad catalana.

Ante el robo, el Ayuntamiento de El Palau d'Anglesola pidió ayuda para dar con el paradero de las lápidas: "Si alguien tiene alguna información sobre el delito que llame al 112. Si se detectan personas o vehículos sospechosos, también debería llamar. La colaboración ciudadana es esencial".

Estos objetos fueron hallados en un punto verde de Mollerussa (Lleida), donde la pareja trató de vender los metales para obtener un dinero que en el mercado rondaría los 4.300 euros, según ha informado la policía catalana.

Una vez recuperado los objetos, los mossos también mantenían la investigación para para detener a un hombre con el que supuestamente la detenida habría tratado de vender los objetos sustraídos. Precisamente, ambas personas son "conocidas" policialmente por múltiples incidentes y antecedentes anteriores y, tras la investigación policial y la colaboración ciudadana, recibieron ocho denuncias por hurto.