Los Mossos d'Esquadra encontraron el cadáver de un hombre en el interior de un piso en el distrito de Sant Martí

Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como caso de violencia doméstica, ya que el presunto autor es el hijo de la víctima

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona, en un asesinato en el que el presunto autor es su hijo, que posteriormente intentó suicidarse en el metro de la capital catalana.

La policía catalana tuvo conocimiento este jueves a primera hora de la tarde de que en el interior de un piso en el distrito barcelonés de Sant Martí se había localizado el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia.

De inmediato, los mossos activaron a la División de Investigación Criminal y agentes de la Policía Científica para analizar e inspeccionar la escena del crimen.

El hijo está ingresado con pronóstico grave

Unos hechos en los que de manera paralela, los investigadores fueron informados de que un hombre intentó suicidarse en el metro de Barcelona. Fruto de las gestiones realizadas, la policía catalana relacionó a esta persona como presunto autor del crimen.

La persona que intentó quitarse la vida en el transporte público catalán fue un hombre, de 49 años, quien fue trasladado a un centro hospitalario con pronóstico grave, donde permanece ingresado.

Ante estos hechos, los Mossos d'Esquadra investigan los hechos como caso de violencia doméstica, ya que el presunto autor es el hijo de la víctima.