Iván Sevilla 15 NOV 2025 - 13:20h.

Sorprenden a dos buceadores con un detector de metales subacuático cerca de un yacimiento protegido en Tarragona

Los arrestados habían estado inspeccionando el 28 de octubre los restos de un barco hundido no documentado

TarragonaDos buceadores fueron detenidos, al menos uno de ellos in fraganti cuando estaba sumergiéndose hacia el fondo del mar en Tarragona. Según han precisado los Mossos d'Esquadra, se les acusa de expoliar piezas arqueológicas en esa zona.

Los agentes de la Policía Marítima sorprendieron al primer individuo el 28 de octubre, al observar que vestía un traje de neopreno y se encontraba en el litoral de la comarca del Tarragonés. Se aproximaron a él para comprobar qué actividad realizaba.

Ante la presencia de la patrulla, el hombre se negó a salir del agua y no quería enseñar lo que sujetaba con sus manos. Finalmente accedió a subir a la superficie y, entonces, descubrieron que portaba un detector de metales subacuático.

Por lo tanto, no practicaba pesca submarina ni estaba buceando sin más. En la playa, condujo a los policías hasta un vehículo para poder identificarse. Al llegar, otro varón le esperaba e incluso intentó ocultar una bolsa al ver a los agentes.

Dentro de ella, hab�ía numerosos elementos que habían extraído del lecho marino: variedad de anillos, 46 monedas en diferente estado, un escudo de cobre y otros metales. Todo esto podría tener un valor arqueológico, por lo que está prohibida su apropiación.

Al inspeccionar el coche de los sospechosos, los Mossos hallaron otro detector y un objeto de plástico para recoger arena que retiene en su parte trasera las piezas pequeñas. Miembros de la Unidad Central de Patrimonio Histórico se desplazaron al lugar.

Restos de un barco hundido no documentado

Por un presunto delito de expolio, los dos individuos fueron arrestados y, además, sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era ilegal. Ya que la policía catalana ha explicado que uno de ellos fue ya investigado en 2024 por otros hechos similares.

En esta ocasión, los efectivos comprobaron que en el punto exacto donde habían localizado al primer buceador había en el fondo unas vigas de madera correspondientes a los restos de un barco hundido no documentado.

Se ubicaba cerca de un yacimiento protegido. Después de esta actuación policial, el Centro de Arqueología Subacuática de Cataluña inició un estudio científico del lugar para determinar su antigüedad y su valor patrimonial, así como la posible vinculación con material expoliado.

Todavía no se ha cerrado la investigación de los Mossos en este caso, ya que podrían existir otros grupos especializados en zonas de fondeo para coger y llevarse piezas, igual que estaban haciendo los detenidos.