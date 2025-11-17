Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado"

Pujol deberá comparecer por videocoferencia al inicio del juicio para que la Audiencia Nacional fije si puede juzgarle

Los médicos forenses que examinaron al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han concluido que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, fue encargado por la Audiencia Nacional después de que la defensa de Jordi Pujol, quien está hospitalizado en Barcelona por una neumonía, pidiera que el tribunal valorara su capacidad para ser juzgado y reclamara que pudiera seguir el juicio por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, la Audiencia Nacional ha dictado una providencia, en la que cita a Pujol para examinarlo el próximo lunes, antes del inicio del juicio, aunque le permite comparecer por videoconferencia. La Audiencia Nacional ha acordado citar al expresidente catalán Jordi Pujol a comparecer por videoconferencia en la primera sesión del juicio que se celebrará a partir del lunes 24 de noviembre por su presunta fortuna oculta en Andorra para determinar si puede o no ser juzgado.

Su estado de salud

Jordi Pujol continúa ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. El expresidente de la Generalitat va a permanecer en el hospital hasta el jueves por una neumonía leve. El expresident de 95 años de edad está estable y evoluciona positivamente, pero tiene una insuficiencia respiratoria derivada de la infección pulmonar por lo que debe permanecer ingresado. En cuanto a su estado se encuentra mal, dolorido y fatigado, pero es consciente de que el 24 de noviembre arranca el juicio por su fortuna oculta, que pide que sea telemático.