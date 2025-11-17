Comparecerá por videollamada en la primera sesión del juicio por la presunta fortuna oculta en Andorra

El expresident Jordi Pujol tiene una insuficiencia respiratoria derivada de una infección pulmonar

Compartir







La Audiencia Nacional ha acordado citar al expresidente catalán Jordi Pujol a comparecer por videoconferencia en la primera sesión del juicio que se celebrará a partir del lunes 24 de noviembre por su presunta fortuna oculta en Andorra para determinar si puede o no ser juzgado.

Fuentes jurídicas han confirmado que los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han dictado una providencia en la que sostienen que el fin de la citación es examinar el estado de salud del exdirigente catalán.

PUEDE INTERESARTE Última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol: el expresident permanecerá cuatro o cinco días ingresado por una neumonía

Está previsto que en la primera sesión del juicio comparezcan también los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y las partes personadas en este procedimiento.

El estado de salud d Jordi Pujol

Jordi Pujol continúa ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. El expresidente de la Generalitat va a permanecer en el hospital hasta el jueves por una neumonía leve.

El expresident de 95 años de edad está estable y evoluciona positivamente, pero tiene una insuficiencia respiratoria derivada de la infección pulmonar por lo que debe permanecer ingresado. En cuanto a su estado se encuentra mal, dolorido y fatigado, pero es consciente de que el 24 de noviembre arranca el juicio por su fortuna oculta, que pide que sea telemático.