Redacción Cataluña 17 NOV 2025 - 16:01h.

El interno ha manifestado que se encontraba mal y ha aprovechado el momento para huir con el vehículo que le esperaba

Es la segunda fuga de presos de cárceles catalanas en una semana

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están buscando a un preso del centro penitenciario Quatre Camins, ubicado en La Roca del Vallès (Barcelona), que se ha fugado este lunes por la mañana en una salida programada.

Según ha avanzado 'ElCaso', un vehículo le esperaba en el exterior del centro y el preso se ha metido dentro sin ser visto, para posteriormente huir.

Fuentes conocedoras explican que el interno ha manifestado que se encontraba mal y ha aprovechado el momento para huir con el vehículo que le esperaba.

De momento, la policía catalana ha activado un dispositivo especial para encontrar a la persona en cuestión, que cumple condena por un delito contra el patrimonio por el que obtendría la libertad definitiva en 2032.

Otro preso se fugó días atrás en Girona

Esta situación se repite tras lo ocurrido el jueves pasado en Centro Penitenciario Puig de les Basses (Girona), cuando otro preso se dio a la fuga tras aprovechar una salida programada para ir a hacerse una radiografía al hospital de Figueres.

El hombre empujó a los agentes de Mossos d'Esquadra que custodiaban su salida y aprovechó para fugarse antes de entrar al coche patrulla.

El interno estaba en prisión por diversos delitos por robo con fuerza y la policía catalana también estableció un dispositivo para poder detenerlo.