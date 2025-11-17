Redacción Cataluña 17 NOV 2025 - 12:17h.

El herido presentaba diversas heridas en la zona de la axila, bíceps y en la mano

Los presuntos autores no están identificados y la GUB y la policía catalana han abierto una investigación conjunta

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra buscan a tres hombres por apuñalar a un menor de 17 años en la zona de la plaza de Cataluña de Barcelona este domingo por la noche. Fue hallado en estado grave por la Guàrdia Urbana (GUB), informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'ElCaso', los hechos sucedieron cerca de las 21.00 horas y fue GUB quien se encontró al herido, que presentaba diversas heridas en la zona de la axila, bíceps y en la mano, por lo que tuvieron que hacerle un torniquete.

Los presuntos autores no están identificados y la GUB y la policía catalana han abierto una investigación conjunta para encontrarlos.