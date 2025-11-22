Redacción Cataluña 22 NOV 2025 - 12:00h.

El servicio está enfocado a las personas mayores que viven solas o no pueden cocinar en la localidad catalana

LleidaEl menú escolar de un colegio se ha convertido en un servicio que trasciende de edades en Corbins (Lleida), un municipio donde los alumnos no son los únicos comensales del servicio del comedor de la escuela.

El consistorio de la localidad de 1.500 habitantes ha puesto en marcha un servicio, en el que la gente mayor de Corbins también puede disfrutar del menú escolar. Una comida de la que se encarga la Asociación de Jubilados del pueblo y reparten en el Casal de Abuelos, ubicado al lado del centro escolar.

"Este servicio tiene como objetivo ofrecer una alternativa culinaria y saludable a las personas mayores que viven solas o no pueden cocinar", ha explicado el Ayuntamiento de Corbins.

Menú a domicilio para personas con problemas de movilidad

El menú también se puede llevar a casa para aquellas personas que tienen problemas de movilidad, en una iniciativa que también han proyectado ofrecer el comedor del casal para poder disfrutar de las comidas y al mismo tiempo socializar entre los vecinos de la localidad catalana.

El precio del menú es de seis euros y, por el momento, se hacen un total de diez cada día. "Esto es posible gracias al aprovechamiento de la cocina del comedor escolar de lunes a viernes", culminan desde el consistorio sobre un servicio que permite amortizar la cocina y utilizar productos de proximidad.

Según avanzó el Segre, el primer menú del proyecto se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre, con un puré de calabaza, macarrones y fruta, a disposición de nueve vecinos. Un comedor 'social' para la tercera edad que se lleva a cabo desde los colegios.

El sistema de reaprovechamiento a través de máquinas expendedoras

Barcelona puso en marcha el pasado mes de octubre un proyecto contra el desperdicio alimentario para también reaprovechar las raciones sobrantes del servicio de catering de escuelas y centros. En este caso, a través de una máquina expendedora que vende los excedentes.

Esta solución promueve la reducción del desaprovechamiento y facilita a la ciudadanía el acceso a alimentos de calidad, a través de una máquina que ha puesto a disposición de las familias vulnerables raciones cocinadas por un precio simbólico de un euro.

De este modo, Residuo Cero suministra a las cocinas la maquinaria necesaria para empaquetar los alimentos y les provee de un sistema informático para optimizar el proceso.

Precedente en Lleida

Precisamente, esta idea ya se lleva a cabo desde enero en un colegio de la localidad catalana de Bellver de Cerdanya (Lleida), que ya habilitó una máquina expendedora en el exterior del centro con el mismo objetivo de vender los excedentes del comedor escolar.

"El alumnado y el personal de cocina y comedor son los protagonistas indiscutibles del proyecto dada su implicación en todo el proceso que no solo recupera alimentos, sino que sirve para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del aprovechamiento de la comida y del valor de los alimentos en general", explicó el Ayuntamiento de Bellver de Cerdanya.