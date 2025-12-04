El recinto de la universidad se encuentran en medio de la zona cero del brote

La UE limita a ocho comarcas de Barcelona las restricciones por la peste porcina en España

BarcelonaTrabajadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han hallado a un jabalí muerto cerca de la zona del Servei d'Activitat Física (SAF) del recinto de la universidad este jueves por la mañana, han informado fuentes del centro.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació', se ha aplicado el protocolo sanitario ante el brote por peste porcina africana (PPA) que ya ha matado a 50 jabalíes infectados por la enfermedad y los Agents Rurals han retirado al animal.

Desde la universidad afirman que "no es el primero ni el último" jabalí fallecido que se hallará en el recinto de la universidad dado que se encuentran en medio de la zona cero del brote.

Drones con cámaras térmicas y perros ayudan a localizar jabalíes muertos en Collserola

Drones con cámaras térmicas y perros están ayudando a localizar jabalíes muertos en la 'zona cero' del foco de peste porcina africana (PPA) en Collserola, donde ya se han encontrado una cincuentena de cadáveres que se están analizado y que pueden haber fallecido tanto por la nueva enfermedad como por otras, como la tuberculosis.

Así lo ha explicado este jueves el subinspector de los Agentes Rurales, Quico Rivera, en unas declaraciones a los medios en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), en el punto de mando del operativo que trabaja para contener el foco de peste porcina.

Rivera ha admitido que, si habitualmente se localizan del orden de un jabalí fallecido por causas naturales al mes (que no haya sido abatido o atropellado), desde que se inició el operativo de la PPA, hace una semana, se han hallado dentro de la primera área de 6 kilómetros a la redonda del foco unos 50 ejemplares muertos.