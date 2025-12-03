Las medidas que emplean las granjas de cerdos para protegerse contra la peste porcina

Informativos Telecinco de la mano de la periodista Sara García ha entrado en una granja de puerco celta en Cenlle, Ourense

Preocupación por la peste porcina en España: encuentran “una cincuentena” de jabalíes muertos en la zona delimitada por el brote en Barcelona

OurenseLa peste porcina tiene en alerta a todas las granjas de España, lo que se quiere evitar a toda costa es que la enfermedad entre porque arrasaría con ellas.

Informativos Telecinco de la mano de la periodista Sara García ha entrado en una granja de puerco celta en Cenlle, Ourense. Antes de entrar es imprescindible la desinfección y se meten los pies en un barreño para que los zapatos queden limpios de cualquier virus.

Lucas Cabanelas afirma que es obligado “la desinfección, la utilización de calzas, además de un estadillo con el registro de cada persona que entra en la granja”.

Importante la separación física para que los jabalíes no entren

La limpieza es importante, pero también lo es la separación física para que los jabalíes no puedan entrar en la explotación.

“Contamos con una valla cinegética que cuenta con 1 metro 50 de altura, luego tenemos un pasillo de 80 centímetros y luego tenemos un cercado electrificado”, explica el ganadero.

También está prohibido alimentar a los animales con restos de comida, los cerdos de esta granja gallega se alimentan de verduras y un complemento nutricional que fabrican los propios ganaderos compuesta por cereales y vitaminas.

Toda prevención es poca para una enfermedad que podría arruinarles la vida y así proteger un sector fundamental en la economía de nuestro país.