Un juzgado investiga por homicidio imprudente al policía local de Montornès del Vallès (Barcelona) que en julio pasado abatió con su pistola a un joven de 22 años que irrumpió en la comisaría de la población con un arma blanca amenazando a los agentes.

Según han informado a EFE fuentes judiciales este miércoles, el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Granollers (Barcelona), que abrió una investigación tras los hechos, ha imputado al agente, que desde entonces está de baja médica, por un delito de homicidio por imprudencia.

A raíz de este episodio, el Ayuntamiento de Montornès abrió un expediente de información reservada, que ha quedado suspendido hasta que se resuelva el procedimiento judicial, sin que se hayan acordado medidas administrativas cautelares respecto del agente, según han indicado a EFE fuentes municipales. En paralelo, el consistorio también está llevando a cabo un plan de medidas para mejorar la seguridad en la comisaría de la policía local, según las fuentes.

El hombre amenazó a los agentes

Los hechos ocurrieron hacia las 21:30 horas del pasado 24 de julio cuando el joven, de 22 años, entró en la comisaría de la policía local de Montornès blandiendo un arma blanca con la que amenazó a los agentes. Cuando los policías locales intentaban que el joven abandonase su actitud, uno de los agentes utilizó su arma de fuego reglamentaria y abatió al joven.

Además, otro agente, que también continúa de baja médica, quedó herido grave al recibir un impacto de bala, que salió rebotada. El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de Barcelona de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación, en la que ya desde el principio se descartó que el caso tuviera una motivación terrorista. Tras aquellos hechos, varias entidades contra el racismo pidieron que se clarificara la muerte del joven, de raza negra, vecino de Montornès, nacido en Cataluña y de padres gambianos.