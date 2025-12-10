Iñaki Antón 'Uoho', mítico guitarrista de Extremoduro, hospitalizado tras la muerte de Robe Iniesta

Gonzalo Barquilla 10 DIC 2025 - 17:00h.

Iñaki Antón, guitarrista y excompañero de Robe Iniesta en Extremoduro, ha sido hospitalizado debido a una intervención quirúrgica

Última hora de la muerte de Robe Iniesta |

Iñaki Antón, conocido por su pseudónimo 'Uoho', mítico guitarrista y excompañero de Robe Iniesta en Extremoduro, ha sido hospitalizado para someterse a una intervención quirúrgica, según se ha informado este miércoles.

La noticia de la hospitalización de 'Uoho' coincide con la noticia de la muerte de Robe Iniesta a los 63 años de edad, que se ha conocido también esta jornada y ha consternado a el mundo de la cultura y la música. El actual proyecto de Antón, Rebrote, ha informado sobre su ingreso en redes sociales.

"Si todo va bien requerirá un tiempo de reposo y convalecencia"

"Iñaki Antón 'Uoho' ha sido ingresado hoy en el hospital para una intervención quirúrgica. Si todo va bien requerirá un tiempo de reposo y convalecencia. Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos. Un abrazo", han indicado en Instagram.

Complicaciones por covid persistente

El comunicado sobre el ingreso de Antón se produce después de que a finales del pasado mes de septiembre confesara en una entrevista que había sido diagnosticado con covid persistente, después de contagiarse en diciembre de 2022. "En una prueba de sonido en una sala de Bilbao comprobé que me ahogaba, que no podía respirar. Luego me repuse y pude tocar", señaló, en declaraciones a 'El País'. El cantante no dejó de tocar a pesar de los síntomas. No obstante, en julio de 2023 empeoró su estado y tuvo que parar de forma temporal.

Concierto en Madrid el 6 de marzo de 2026

Estaba previsto que Iñaki 'Uoho' y el resto de Rebrote actúen en Madrid el 6 de marzo de 2026 en la Sala BUT, como parte de la programación invernal de la capital en el festival Inverfest. Todos los seguidores siguen pendientes de la evolución del histórico guitarrista las bandas de rock Platero y Tú y Extremoduro.