Redacción Cataluña 10 DIC 2025 - 13:13h.

El médico lideraba la red de tráfico de hormona del crecimiento y productos dopantes que los mossos desarticularon en Barcelona y Tarragona

La red disponía de una sólida infraestructura y enviaba los medicamentos mediante servicios de paquetería a nivel internacional

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal con un médico endocrinólogo y exculturista "muy influyente" en internet al mando de una red de tráfico de hormona del crecimiento y productos dopantes, que los Mossos d'Esquadra desarticularon el pasado 26 de noviembre en varias poblaciones de las demarcaciones de Barcelona y Tarragona.

En la operación se detuvo a ocho hombres y una mujer, de entre 34 y 74 años y se intervinieron 40.000 comprimidos, 2.500 viales de hormona del crecimiento y más de 500 pastillas vigorizantes sexuales, así como de 250.000 euros en efectivo. Según ha detallado el jefe de la Unidad Central de Consumo de los Mossos, Santi López, la organización blanqueaba los beneficios a través de un "entramado societario y bancario" en diferentes Estados de la Unión Europea (UE), con un patrimonio oculto superior a un millón y medio de euro

PUEDE INTERESARTE Una mujer es detenida en Barajas por ocultar en su falsa tripa de embarazada dos kilos de cocaína

La red disponía de una sólida infraestructura que, bajo la cobertura de prestar un servicio médico profesional, enviaba los medicamentos mediante servicios de paquetería a nivel estatal e internacional, con previo pago. Asimismo, los principales investigados contaban de una estructura societaria y financiera en el extranjero que ofrecía suficiente opacidad para eludir los controles fiscales y difuminar las ganancias obtenidas con la actividad ilícita.

Estructuras societarias y bancarias por Europa

Dada la gran capacidad de captación de clientes por parte del entramado, especialmente a partir de la figura del médico endocrinólogo, los investigadores solicitaron a la autoridad judicial el bloqueo de perfiles de determinadas redes sociales así como de páginas web relacionadas con el negocio ilícito.

La operación ha supuesto la intervención de más de 300.000 euros en cuentas corrientes, 250.000 euros en efectivo y más de 150.000 dólares americanos en criptoactivos, así como el bloqueo de varios bienes inmuebles y muebles que suman un valor superior al millón de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"La dificultad de la investigación ha estado marcada por el uso de estructuras societarias y bancarias dispersas en diferentes estados miembros de la Unión Europea, diseñadas para ocultar la trazabilidad de las ganancias ilícitas", ha explicado la policía catalana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según las pesquisas de los investigadores, la organización habría blanqueado los beneficios procedentes del tráfico ilegal de medicamentos mediante cuentas corrientes vinculadas a sociedades extranjeras y la compra de vehículos de alta gama e inmuebles. Estas operaciones se habrían enmascarado con la simulación de servicios médicos inexistentes o ilegales, consiguiendo generar un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

Prescripción de terapias hormonales sin indicación médica

El principal investigado, un médico endocrinólogo exculturista, era el encargado de prescribir los medicamentos ilegales entre los que destaca el uso de hormona del crecimiento como producto estrella de la organización debido a su alto coste y beneficio económico.

Los medicamentos provenientes de los llamados laboratorios "UNDER", nombre con el que se conoce en el mercado ilícito en las plataformas de distribución ilegales de medicamentos o sustancias dopantes ficticias bajo la apariencia de laboratorios reales, llegaban camuflados como productos cosméticos desde los países bálticos para su posterior condicionamiento.

Entre la sustancia intervenida se han localizado varios medicamentos falsificados bajo el nombre de medicamentos legales en España. Asimismo, el líder de la organización, bajo su condición de médico colegiado, prescribía terapias hormonales principalmente a hombres, aunque los valores mostrados en las analíticas no cumplían los requisitos para la indicación médica de la testosterona.

Con total desobediencia del Código Deontológico Médico, el principal investigado indicaba la compra de medicamentos falsos a un contacto de confianza, también de la organización, ya que la prescripción no está permitida en las condiciones expresadas por los pacientes, induciendo a efectos secundarios irreversibles.

13 entradas a domicilios

La explotación de la investigación consistió en varias entradas y registros en los domicilios de los investigados así como en almacenes de empresas que utilizaban para la distribución de la mercancía.

El dispositivo policial tuvo lugar en las localidades de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Vilanova y la Geltrú, Canyelles, Masnou, Castelldefels, Prat de Llobregat, Salou y Vallirana. De los nueve detenidos, la mayoría de ellos sin antecedentes, siete pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 9 de Vilanova y la Geltrú. Se les atribuyen delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.