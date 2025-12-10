Los investigadores creen que pueden ser muchos más los niños engendrados con el semen de este donante portador de una mutación cancerígena

Una mutación en el esperma de un donante provoca 10 casos de cáncer infantil: ya son 67 los menores en alerta en Europa

El caso del donante de esperma en Dinamarca cuyo semen portaba una mutación en el gen TP53, responsable de un síndrome de alto riesgo de cáncer, conocido como síndrome de Li Fraumeni, ya tiene cifras aproximadas de afectados. Según una investigación realizada por la BBC y otras 14 emisoras de servicio público en Europa, unos 197 niños habrían sido engendrados a partir de este donante anónimo, algunos de los cuales ya han muerto a causa de tumores relacionados con la mutación

El origen del escándalo se remonta a una investigación que detectó que el esperma de un donante anónimo desde 2005, portaba una mutación en el gen TP53, responsable de un síndrome de alto riesgo de cáncer, conocido como síndrome de Li Fraumeni. La mutación cumple una función crucial en la prevención de la formación de tumores. Cuando este gen está dañado, las células del cuerpo tienen una probabilidad mucho mayor de volverse cancerosas. En el caso del donante, aproximadamente el 20 % de su esperma portaba esta mutación, lo que significa que cualquier niño concebido con su esperma heredaría la mutación en todas sus células, desarrollando así este síndrome.

Hasta el 90 % de desarrollar cáncer a lo largo de la vida

Este síndrome conlleva un riesgo de hasta el 90 % de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, especialmente en la infancia y en etapas posteriores, incluyendo cáncer de mama. La gravedad de la mutación y su impacto en la salud de los niños nacidos con esperma afectado ha sido confirmada por expertos en genética y oncología, como la profesora Clare Turnbull del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres, quien describió el diagnóstico como "terrible" y "devastador" para las familias afectadas.

El descubrimiento se produjo cuando una madre en Francia, que había sido inseminada con esperma del donante hace 14 años, fue alertada por la clínica belga donde se realizó el tratamiento. La clínica le recomendó realizar pruebas a su hija, ya que se había detectado la mutación en el esperma del donante. La madre, que no guarda resentimiento hacia el donante, expresó su preocupación por la falta de controles adecuados y por el riesgo que enfrentan los niños concebidos con ese esperma. La clínica informó que el esperma del donante fue utilizado en 67 clínicas de fertilidad en 14 países, y que en algunos casos, las regulaciones nacionales permitían un uso excesivo del esperma, incumpliendo los límites establecidos.

En Bélgica, por ejemplo, un solo donante puede ser utilizado por un máximo de seis familias, pero se detectó que 38 mujeres diferentes tuvieron 53 hijos con el mismo donante. En el Reino Unido, el límite es de 10 familias por donante, pero la falta de regulación internacional ha permitido que el esperma se distribuya sin control en otros países. La situación revela una dependencia creciente de bancos de esperma internacionales, que venden esperma a múltiples países sin un control efectivo sobre la cantidad de hijos que pueden derivarse de un mismo donante.

La magnitud del problema se refleja en las cifras: al menos 197 niños en Europa han nacido con esperma del donante portador de la mutación, en 23 niños de un grupo de 67 estudiados se habría detectado la variante, y algunos ya han muerto a causa de cáncer relacionados con la mutación. La cifra podría ser aún mayor, ya que no se dispone de datos completos de todos los países afectados. La mayoría de estos niños nacieron en Francia, Bélgica, y otros países europeos, donde las clínicas no siempre cumplen con límites estrictos en el uso del esperma de un mismo donante.

El Banco Europeo de Semen afirmó que ni el donante ni sus familiares están enfermos y que dicha mutación no se detecta de forma preventiva mediante pruebas genéticas, aseguró la BBC

Fallos en la regulación internacional

Los expertos critican la falta de una regulación internacional efectiva en la donación de esperma. La BBC y expertos en reproducción y genética han propuesto varias medidas para mejorar la situación. Entre ellas, se sugiere establecer límites más estrictos en el número de hijos por donante, como un máximo de 50 familias, para reducir el riesgo de que los niños sean medio hermanos sin saberlo. Además, se recomienda implementar controles genéticos más rigurosos y un seguimiento exhaustivo de los donantes, especialmente en relación con mutaciones peligrosas que puedan transmitirse a los hijos.

Los expertos también advierten que no es posible realizar un cribado completo de todos los donantes debido a las limitaciones del sistema actual y a la escasez de donantes disponibles. La dependencia de bancos internacionales y la falta de una regulación unificada en Europa dificultan la protección de la salud de los niños nacidos mediante donación de esperma. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología ha sugerido limitar el número de familias por donante, pero reconoce que esto no resolvería todos los riesgos asociados a enfermedades genéticas raras.

En su información, la BBC reconoce que ha decidido no revelar el número de identificación del donante porque donó de buena fe.