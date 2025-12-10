Detienen a Leire Díez, exmilitante socialista, por alusión a unos contratos públicos bajo sospecha

Agencia EFE 10 DIC 2025 - 16:09h.

La Guardia Civil detiene a Leire Díez por alusión a unos contratos públicos que estaban bajo sospecha

Leire Díez, tras declarar ante el juez: "No tuve ningún cargo importante en empresas públicas"

Compartir







La exmilitante socialista Leire Díez ha sido arrestada en la tarde del miércoles. Así lo han confirmado fuentes de EFE, después de que la detenida fuese investigada por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros de la Guardia Civil y por el que Fiscalía Anticorrupción había desestimado la petición de la protagonista para la nulidad de audios aportados a la causa.

Ha sido la Guardia Civil quien ha detenido este miércoles en Madrid a Leire Díez, exmilitante del PSOE, por alusión a unos contratos públicos que estaban bajo sospecha, según indican fuentes próximas a la investigación. Un arresto que llega después de que fuese investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

El juez rechazó la petición de Leire Díez de anular audios aportados a la causa

El auto de la investigación señalaba directamente a Leire Díez, a la que se le negó la solicitud de declarción de nulidad promovida sobre las efectuadas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo. La exmilitante socialista alegaba que con esos audios se habían vulnerado los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones y a no declarar contra sí mismos, además de a no confesarse culpables.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, responde incidiendo en "la imposibilidad material de adelantar aisladamente valoraciones sobre validez y eficacia de algunos de los medios que integran el cuadro probatorio, pues se corre el riesgo de respuestas incompletas y de hipertróficas soluciones excluyentes".

"Sobre todo, en un caso como en el que nos ocupa donde deberán valorarse las circunstancias concretas en que se produjeron las grabaciones en cuestión, cuyo tratamiento debe realizarse mediante prueba pericial", añade.

El juez, que investiga a Díez y otras dos personas por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, considera que "no cabe, por tanto, por el momento la declaración de nulidad pretendida".

Díez sostuvo que pudieron ser manipulados los audios

Díez, que no reconoce los audios, solicitó que se decretara "la nulidad de la totalidad de las grabaciones y de cuanto de ellas se derive, expulsándose las mismas de las actuaciones" y que no se reprodujeran el día de su declaración, el pasado 17 de noviembre, cosa que el juez también rechazó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se refería a las grabaciones del fiscal Stampa sobre una reunión que tuvo con el fiscal en la que se oye a Díez presentarse como "la persona del PSOE" y la "mano derecha" del exdirigente socialista Santos Cerdán.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La también exconcejal entendía que "son nulas de pleno derecho, por cuanto las mismas fueron realizadas por un funcionario público miembro del Ministerio Fiscal como parte de una supuesta investigación extraprocesal y prospectiva que este llevó a cabo, sin auto habilitante".