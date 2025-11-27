Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad

Atropello de dos menores en Logroño: investigadores sospechan que puede ser un caso de acoso escolar

Un coche de la Guardia Civil
Una de las chicas, ambas de 16 años, resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula.EP archivo
Compartir

 La Guardia Civil de La Rioja está investigando un atropello múltiple ocurrido en las inmediaciones del centro educativo Marianistas de Logroño por la sospecha de que sea un posible caso de acoso escolar, con origen en las redes sociales.

La Benemérita ha publicado una nota este miércoles en la que informaba de un atropello múltiple en las inmediaciones de Marianistas, entre las que había dos menores de 16 años, alumnas de otro centro educativo.

PUEDE INTERESARTE

Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula, ha añadido la Guardia Civil, que ha identificado al conductor del vehículo. La investigación se mantiene abierta, pero la Guardia Civil no facilitará más datos al estar menores implicados.

Temas