Hay dos menores de 16 años implicadas en el atropello ocurrido en las inmediaciones de un centro educativo de Logroño

La Guardia Civil de La Rioja está investigando un atropello múltiple ocurrido en las inmediaciones del centro educativo Marianistas de Logroño por la sospecha de que sea un posible caso de acoso escolar, con origen en las redes sociales.

La Benemérita ha publicado una nota este miércoles en la que informaba de un atropello múltiple en las inmediaciones de Marianistas, entre las que había dos menores de 16 años, alumnas de otro centro educativo.

Una de ellas resultó ilesa y la otra sufrió una fisura en la clavícula, ha añadido la Guardia Civil, que ha identificado al conductor del vehículo. La investigación se mantiene abierta, pero la Guardia Civil no facilitará más datos al estar menores implicados.