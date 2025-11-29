Jenifer Moreno 29 NOV 2025 - 12:05h.

Uno de los fallecidos ha sido arrollado en la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo

El hombre herido grave ha sido trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los servicios de emergencias

Compartir







Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad en tres atropellos que se han registrado en Madrid durante la tarde del viernes.

Las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en Bravo Murillo, y un hombre, que ha sido arrollado en el kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Tras practicarles la reanimación cardiopulmonar, Samur-Protección Civil ha declarado los fallecimientos.

Un hombre, herido de gravedad

Además, otro hombre ha resultado herido grave tras sufrir un atropello en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 12. Ha sido trasladado al Hospital Clínico tras ser estabilizado por los servicios de emergencias, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Efectivos de la Guardia Civil investigan el atropello mortal del hombre que cambiaba una rueda en la carretera M-50, mientras que la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de los ocurridos en la capital.