Muere una mujer en el incendio de su vivienda en Barcelona

Una mujer ha muerto en un incendio que se ha desatado esta tarde en el domicilio en el que residía, en el barrio barcelonés de Horta Guinardó, según ha informado la policía catalana.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las causas del incendio del inmueble, que se ha iniciado poco después de las 16:00 horas en un piso situado en la calle Varsovia de Barcelona y ha movilizado a cinco dotaciones de los bomberos. Pero no es el único incendio que se ha registrado hoy.

Muere un hombre por otro incendio en Asturias

Un hombre de 92 años ha fallecido la pasada madrugada en un incendio registrado en una vivienda ubicada en Arriondas, en el concejo asturiano de Parres, ha informado este martes el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del incendio pasadas las 04:30 horas, en una llamada en la que alertaban que estaban viendo salir mucho humo por la puerta del inmueble, una vivienda de dos alturas que suele estar habitada por un matrimonio de edad avanzada.

El incendio, que se dio por extinguido pasadas las 06:30 horas, calcinó la cocina del inmueble, mientras que el resto de la vivienda resultó afectada por el humo.