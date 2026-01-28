Redacción Cataluña 28 ENE 2026 - 11:01h.

El establecimiento está previsto que reabra antes de verano e incluirá tanto venta de víveres como productos de limpieza y una sección de ferretería

El pueblo catalán tiene 651 habitantes, pero ninguna tienda de comestibles: "Deben desplazarse en coche para adquirir alimentos básicos"

BarcelonaUn negocio histórico de Castellolí (Barcelona) podrá reabrir antes de verano gracias a Sandra, quien mantendrá el legado del establecimiento tras convertirse en la ganadora de un proyecto del consistorio catalán, que le ayudará con 15.000 euros para adecuar el local con la infraestructura necesaria para convertirlo en la tienda de víveres del pueblo, además de cederle la vivienda encima del local comercial.

El Ayuntamiento del municipio de unos 600 habitantes sacó la licitación para dar una segunda vida a este local. Una propuesta que recibió hasta 57 proyectos. Entre ellos el de Sandra, vecina de Matadepera (Barcelona) que actualmente trabaja en el sector comercial en una ferretería en la comarca del Vallès Occidental y pasará a regentar esta tienda, que incluirá tanto venta de víveres como productos de limpieza y también una sección de ferretería.

"El nuevo establecimiento dará respuesta a una demanda generalizada entre los vecinos del municipio, de 651 habitantes, que actualmente deben desplazarse en coche para adquirir alimentos básicos ya que Castellolí no tiene ninguna tienda de comestibles", ha detallado el consistorio sobre el futuro de Cal Peret, que también ofrecerá productos locales del Parque Agrario de la Conca de Òdena y del Parque Rural de Montserrat, de los que forma parte Castellolí, y se añadirá a los servicios que ya existen en el pueblo, como el horno o la farmacia.

"Queda mucho trabajo por hacer"

Ahora, Sandra encara el reto con "mucha ilusión" y está convencida de que será un éxito. "Es un proyecto muy estimulante", ha explicado la ganadora del concurso, quien se imagina el establecimiento "como un minisupermercado", y lo pondrá en marcha en paralelo con la rehabilitación del piso de encima del local comercial, que le ceden gratuitamente el Ayuntamiento y los propietarios de la casa con un convenio de https://www.telecinco.es/noticias/catalunya/20250127/ayuntamiento-lleida-vende-pan-medicamentos-cierre-tienda_18_014579596.html urbana.

"Queda mucho trabajo por hacer, pero la idea es venir a vivir a Castellolí en cuanto hayamos podido arreglar la vivienda", añade Safont tras un proceso en el que ha logrado superar más de medio centenar de propuestas que ha analizado un comité evaluador. "No sólo ha tenido en cuenta las inversiones proyectadas por parte de los nuevos tenderos, sino también la experiencia en el sector del comercio, la capacidad de adaptarse a cambios, la ilusión y el empuje de los emprendedores", afirma el consistorio.

Trasladarán los proyectos finalistas a otros municipios

Entre las propuestas presentadas, había proyectos "muy estimulantes", según el alcalde de Castellolí, Joan Serra, quien ha explicado que trasladará los proyectos finalistas a otros municipios de la comarca del Anoia, como Argençola o Pujalt, interesados en sacar adelante proyectos similares "para poder aprovechar las buenas propuestas que han llegado a Castellolí".

La acción de reabrir Cal Peret se enmarca en un proyecto del Consejo Comarcal de Anoia para recuperar y revitalizar el comercio local en los pueblos pequeños de la comarca. El proyecto detecta los retos que deben afrontar los comerciantes y traza estrategias para garantizar la pervivencia de estos negocios esenciales para los pueblos. Cuenta con la colaboración de la Diputació de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.