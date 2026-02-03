Renfe Cataluña: "Trabajamos las 24 horas con Adif y el Govern para revertir la situación lo antes posible"

La red de Rodalies sigue sin funcionar con normalidad y mantiene decenas de tramos con servicio alternativo con autobús

Antonio Carmona, portavoz de Renfe Cataluña, ha indicado que : "Todo aquel que quiera desplazarse con Rodalies de Catalunya, lo podrá hacer"

Compartir







El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha asegurado que los empleados de esta compañía, de Adif y del Govern, están trabajando "las 24 horas del día para revertir esta situación lo antes posible" y que el servicio de Rodalies y otras líneas ferroviarias, como la alta velocidad, vuelvan a la normalidad.

En una comparecencia ante los medios en la estación de Sants de Barcelona, Carmona ha afirmado que "la realidad tangible es que todo aquel que quiera desplazarse con Rodalies de Catalunya lo podrá hacer, ya sea con oferta ferroviaria o a través de un servicio alternativo por carretera".

PUEDE INTERESARTE Radiografía de Cercanías en Madrid y Barcelona: las cifras de un caos que provoca la ira ciudadana

Antonio Carmona: "Entendemos a los viajeros"

"Como trabajadores de Renfe, Adif y el Govern entendemos la situación por la que están pasando los viajeros, nos ponemos en su piel, y lo que podemos asegurar es otra realidad tangible, que es todo el esfuerzo, 24 horas de trabajo, para comenzar a revertir esta situación lo antes posible", ha resaltado Carmona.

Carmona ha recordado que, al producirse limitaciones de velocidad dentro de la red ferroviaria, ello puede suponer incrementos de tiempos de viaje.

Ha señalado también que, en la actual situación, se está atendiendo a alrededor del 70 % de la demanda habitual para "garantizar esta movilidad a todos los clientes que quieran desplazarse con nosotros".

"Hemos de seguir trabajando para recuperar la confianza que ahora mismo está minada con la situación en la que nos encontramos", ha añadido el portavoz.

Cambios en la alta velocidad

No ha querido avanzar ninguna novedad en la recuperación de algún nuevo tramo ferroviario y ha indicado que, sobre futuras previsiones, "seremos muy cuidadosos, en el momento en que tengamos novedades las comunicaremos, lo que queremos hablar siempre es de realidades tangibles, de certezas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Respecto a la supresión de algunos trenes de alta velocidad, tanto de Renfe como de otras compañías, ha indicado que Adif "pidió incrementar las horas de trabajo en la franja de mantenimiento, y de esta manera, al no circular los últimos trenes del servicio, aumentan las horas para poder seguir trabajando y revertir esta situación".

En la alta velocidad "lo que estamos haciendo es, en los trenes que se han tenido que suprimir, reubicarlos (a los pasajeros) en otros servicios para que puedan hacer su desplazamiento tal y como lo tenían previsto", ha explicado.