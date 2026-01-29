La Generalitat ha anunciado que será el lunes cuando se retome la actividad habitual en todas las líneas, salvo en el tramo del accidente de Gelida

Renfe informa que Rodalies funciona este martes "con razonable normalidad": abono gratuito y mapa de las líneas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz. Allí, el ministro ha reconocido que los trenes de cercanías de Cataluña necesitan más recursos. Y lo cierto es que, tras el accidente de Rodalies que costó la vida a un maquinista en Gelida, la situación no acaba de normalizarse y muchos usuarios pierden la paciencia. Informa en el vídeo Carol Gramunt

Después de más de una semana de retrasos y cancelaciones a diario, las palabras que más usan los pasajeros para describir la situación son desesperación y frustración, y aún quedan días para recuperar la normalidad, ya que desde la Generalitat han anunciado que será a partir del lunes cuando se retome la actividad habitual en todas las líneas, excepto en el tramo donde sucedió el trágico accidente a la altura de Gelida. De modo que, por lo menos hasta el domingo seguirá habiendo tramos operados con un servicio alternativo de autobús.

"Muy mal, muy mal, mucha incidencia, mucho retraso, la gente desesperada porque no llega al trabajo", cuenta una usuaria. De volver en menos de una hora a una hora y media o dos que he tardado cada día, o sea que durillo, durillo", explica otra.

"Podrían poner bien los horarios como van y no tenemos que estar dos horas de viaje y estando espera en toda estación", cuenta otra. "Ya funcionaba mal, que tampoco es que sea algo extraordinario, pero esto ya es demencial", remata otro viajero.