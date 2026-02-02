Radiografía de Cercanías en Madrid y Barcelona: las cifras de un caos que provoca la ira ciudadana

Javier Villanueva 02 FEB 2026 - 22:21h.

Es una red que registra 442 millones de viajes cada año, más del 80% de los usuarios que recurren al tren.

Rodalies opera con una decena de tramos con servicio de bus y limitaciones de velocidad

Compartir







La red de Cercanías está en el foco de la ira ciudadana. Los principales problemas están en Cataluña, con incidentes constantes, pero no solo están allí. Hay otros puntos críticos en la red de cercanías, una red que registra 442 millones de viajes cada año, más del 80% de los usuarios que recurren al tren.

Las redes con mayor ocupación corresponden a los principales núcleos de población, sobre todo Madrid con 700.000 usuarios por día y Cataluña, con 400.000.

PUEDE INTERESARTE Rodalies opera con una decena de tramos con servicio de bus y limitaciones de velocidad

La falta de mantenimiento y los problemas han empeorado la experiencia de los viajeros. De un 83% de clientes satsfechos ha caído a un 63%.

Como informa Javier Villanueva, "casi un millón de viajeros al día, la red de Cercanías de Madrid es la más utilizada de España y la cuarta en financiación, según el Gobierno Autonómico. Y esa falta de dinero durante años, señalan, tiene consecuencias. "Cuando vas con prisa siempre se retrasan en las horas punta quince o 20 minutos", señalan los usuarios. "Llega tarde muchos días".

El 68% de los trenes de Cercanías de Madrid llega con retraso

Al año se producen 1.500 incidencias, el 68% de los trenes de Cercanías en Madrid llega con retraso.

Carol Gramunt analiza la red de Cercanías en Cataluña. "Las incidencias son constantes y más con las lluvias. Se reclama una mayor inversión. En los últimos 5 años ha sido de 2.500 millones de euros".

"Es un desastre", dicen los usuarios, "siempre ha habido estos problemas pero ahora han explotado". Otros señalan que "te hace estar insegura". Cataluña ha revindicado históricamente el traspaso de la gestión de Rodaliés. Está mas cerca de hacerse realidad tras la creación de una empresa mixta entre Gobierno y Generalitat que llevará la gestión del saervicio a partir de 2027.