Asun Chamoso Tarragona, 22 FEB 2026 - 18:30h.

El tramo de seis kilómetros están en la N-340 en Mont-roig del Camp en la interconexión con la T-323

El estudio del RACC concluye que por primera vez en 15 años aumenta el índice de riesgo en las autopistas y autovías del Ministerio

Un tramo de 6 kilómetros en la carretera N-340 a su paso por Mont-roig del Camp (Tarragona) es el más peligroso de la red estatal de carreteras. Según un estudio del RACC, es el que tiene la mayor probabilidad para que un conductor sufra un accidente grave o mortal. Tiene un índice de riesgo de 200,9 que está muy por encima del segundo tramo con más peligrosidad en la A-6 en León con una puntuación de 160. Los diez tramos con más riesgo en la red estatal son carreteras convencionales de calzada única y con un carril por sentido de circulación.

En concreto, en los 5,9 kilómetros de la N-340 en la interconexión con la T-323 hay una intensidad media diaria de 2.319 vehículos y se han contabilizado tres accidentes con muertes o heridos graves entre los años 2022 y 2024.

Por primera vez en 15 años aumenta el índice de riesgo en las autopistas y autovías titularidad del Ministerio

El informe sobre la red de carreteras estatales (RCE) concluye que por primera vez en 15 años ha aumentado el índice de riesgo en las autopistas y autovías de titularidad del Ministerio. Entre 2022-2024 se han analizado 3.595 tramos que corresponden a 26.470 kilómetros y el 11,8% presentan un riesgo elevado o muy elevado. El cálculo del riesgo está definido, entre otros factores, por el número de accidentes de los últimos tres años y el volumen de circulación que soporta.