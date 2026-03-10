Asun Chamoso 10 MAR 2026 - 13:07h.

El cierre del colegio se ha decretado por la seguridad de los estudiantes y el personal

Las grietas se han detectado en un falso techo de una aula del colegio Emili Vallès

BarcelonaLos 250 alumnos que estudian en el colegio Emili Vallès de Igualada (Barcelona) serán realojados tras detectarse unas grietas en un falso techo del edificio. La conselleria de Educación y el Ayuntamiento de Igualada han decretado el cierre inmediato para prevenir cualquier riesgo y priorizar la seguridad del alumnado y del personal.

El centro escolar se estaba monitorizando por la aparición de unas fisuras en los últimos meses. En un primer momento, se pensó que el deterioro podría estar originado por las intensas lluvias de los últimos meses.

Los técnicos decidieron hacer un seguimiento más intenso y específico tras detectar otras grietas diferentes. Por eso, realizaron una cata en un falso techo situado en una aula. Una lectura con 3D ha permitido ver que afectan al forjado del techo del edificio.

El origen de los problemas estructurales podría ser el desgaste de la estructura que ha llegado al final de su vida útil tras 50 años de su construcción. Desde el consistorio, aseguran que no se teme que haya más escuelas afectadas por la misma causa.

Nueva ubicación

El Ayuntamiento de Igualada informó a la Generalitat y al centro educativo para poner en marcha un plan para trasladar la escuela a otro espacio municipal mientras se hace la reparación que consistirá en reforzar la estructura y sustituir los elementos en mal estado.

Así este lunes al acabar las clases, los 250 alumnos salieron del centro educativo para no volver en un largo tiempo. Las familias tienen un servicio de acogida y de comedor en el Instituto Milà i Fontanals, muy cercano, mientras se acondiciona el nuevo lugar donde estudiarán sus hijos.

El Ayuntamiento de Igualada está preparando el edificio municipal de La Teneria para convertirlo en un nuevo colegio provisional a partir del jueves. Tiene una capacidad para unas 300 personas y es donde ahora se dan clases de formación para adultos y hay una escuela de idiomas.