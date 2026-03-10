Los bomberos tuvieron que actuar de urgencia ante el derrumbe de parte del porche de la casa

Ante el fuerte impacto, también se ha visto afectado el contador de electricidad

Una grúa cargada con un coche chocó contra una vivienda en Los Barrios, en Cádiz. Los bomberos tuvieron que actuar de urgencia ante el derrumbe de parte del porche de la casa, unos hechos que ocurrieron sobre las 15:00 del pasado lunes 9 de marzo, cuando la grúa cargada con un vehículo chocó contra el porche de una vivienda en la calle Chaparros, causando importantes daños.

Efectivos del Consorcio Provincial del parque de Los Barrios recibieron la llamada e intervinieron de inmediato. Con ayuda de materiales facilitados por los servicios operativos municipales, como puntales y tablas, los bomberos consiguieron asegurar y apuntalar una parte del porche para extraer y retirar la grúa.

Un muro en riesgo de caída

Los bomberos continuaron en el lugar apuntalando otras de las partes afectadas del porche, como medida preventiva y de seguridad. Además, con el impacto también se ha visto afectado el contador de electricidad. Se está valorando también el estado de un muro de la casa colindante, que podría presentar riesgo de caída.

El parque de Los Barrios desplegó cuatro efectivos y tres vehículos: autobomba urbana ligera (P-38), autobomba rural pesada (R-15) y vehículo de mando (M-48). Unidades de la Policía Local y la Guardia Civil también se personaron en el lugar del accidente, ayudando en todas las tareas posibles, para conseguir solucionar el destrozo causado por el accidente.