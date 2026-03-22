Redacción Cataluña Europa Press 22 MAR 2026 - 18:32h.

La agresión a la víctima con arma blanca alcanzó primero la arteria femoral y se produjo a las 18:30 horas

Tendido en el suelo desangrándose e inconsciente, el herido recibió patadas en la cabeza, según publica 'El Caso'

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BarcelonaUn violento suceso alteró este 21 de marzo a los vecinos de Granollers (Barcelona), que se encontraban cerca de la estación de trenes. Una pelea entre tres hombres acabó con uno de ellos herido grave apuñalado y los otros dos detenidos.

Así lo han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press, que han añadido que los implicados se conocían y ya investigan las causas que los llevó a protagonizar la reyerta.

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Se inició sobre las 18:30 horas en la Avenida de Sant Esteve del municipio, cuando dos de los individuos se encontraban bajo los efectos de la ingesta de alcohol, según publica el diario 'El Caso'.

En el suelo inconsciente y desangrándose mientras le pegaban

Una persona que pasaba justo por la zona alertó al 112 de los hechos. El mismo digital relata que el afectado y evacuado de urgencia a un centro hospitalario estaba inconsciente en el suelo, desangrándose.

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Le habían agredido primero con un arma blanca, en un ataque que había alcanzado la arteria femoral, para después pegarle patadas en la cabeza, cuando se hallaba tendido.

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Los sanitarios que se desplazaron al lugar pudieron estabilizarlo, mientras que la policía catalana arrestó a los otros hombres. Todos eran de nacionalidad magrebí.