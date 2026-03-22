Muere un aficionado del Racing tras sufrir una agresión por parte de un seguidor del Albacete en Santander

El hombre fallecido en una discusión en Santander era aficionado del Racing y el detenido llevaba camiseta del Albacete

Los dos equipos, Racing y Albacete, disputaban este sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero

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SantanderLa Policía Nacional tiene abierta una investigación por la muerte de un hombre tras sufrir una brutal agresión por parte de otro individuo en plena calle en Santander. Sobre las 16.00 horas de este sábado se recibió la alerta en el 091 de una agresión en una calle de Santander, informa la Delegación del Gobierno.

Inmediatamente se trasladaron al lugar dotaciones de Policía Nacional y localizaron en la plaza Simón Cabarga de la ciudad a dos hombres que estaban asistiendo a otro. Esa persona estaba tumbada en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza. Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron la primera asistencia 'in situ' al herido, para proceder a su traslado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

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El fallecido era aficionado del Racing y el detenido llevaba camiseta del Albacete

La Policía Nacional localizó y detuvo en el lugar al presunto autor de los hechos, que trasladó a sus dependencias, e inició una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Según han confirmado fuentes policiales, el hombre fallecido era aficionado del Racing de Santander y el detenido por estos hechos llevaba una camiseta del Albacete, si bien ambos son vecinos de la capital cántabra.

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Los dos equipos, Racing y Albacete, disputaban este sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos.

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A la espera de pasar a disposición judicial

La previsión es que el detenido pase a disposición judicial este lunes, 23 de marzo, pues la Policía Nacional sigue practicando diligencias.

Cuando haya completado el atestado, lo pasará a disposición de la jueza, junto con el detenido, que se encuentra de guardia este fin de semana y que corresponde a la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Santander.