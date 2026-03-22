Investigan la muerte de un hombre encontrado con heridas de arma blanca en Olot, Girona
El hallazgo del cuerpo de la víctima se produjo a las dos horas de la madrugada en una calle de Olot, Girona
Los agentes trabajan para averiguar quién o quiénes agredieron al varón, todavía pendiente de identificar
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando ya la muerte de un hombre encontrado este 22 de marzo con heridas de arma blanca en la localidad de Olot (Girona), según han comunicado.
Estos hechos violentos, que se suman a los que ocurrieron este sábado en Badalona con otro fallecido de 37 años, se conocieron alrededor de las dos horas de la madrugada.
La policía catalana fue alertada de que había un varón tendido en el suelo en una calle del municipio olotense. Ya sin vida, a pesar de ello se personaron sanitarios para confirmar el fallecimiento.
El cuerpo tenía varias puñaladas
Al lugar acudieron también efectivos de la Policía Municipal de Olot. Fuentes próximas al caso han detallado a EFE que el cuerpo presentaba varias puñaladas. Todavía no ha podido ser identificado.
Los agentes ya trabajan para averiguar qué pasó, quién o quiénes estuvieron implicados en el suceso y todas las circunstancias que rodean la muerte. Las actuaciones están bajo secreto de sumario.