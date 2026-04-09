Primero sintió problemas de visión y después "descubrieron que se trataba de un cáncer de timo; una glándula entre los pulmones y el corazón", ha explicado

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Esther Niubó, consejera de Educación y FP de la Generalitat de Cataluña, se ha reincorporado a su trabajo tras dos meses de baja; una ausencia motivada por un cáncer de timo del que tuvo que ser operada, como ha revelado ahora, anunciando que se encuentra bien.

Ha sido durante una entrevista para SER Catalunya donde la política del PSC ha explicado por primera vez el motivo de su baja, detallando que tuvo que enfrentarse a “una operación complicada” que no quiso hacer pública proteger a sus hijos y sus padres: “Prefería no asustarles”, ha señalado.

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El cáncer de timo y los primeros síntomas de Esther Niubó

Según ha explicado, los primeros síntomas que la alertaron de que algo iba mal fueron los problemas de visión que sintió en fechas navideñas.

“El día de Navidad, en la ofrenda de Macià sentía que no podía mirar dónde quería, que intentaba mirar hacia algo y el ojo no me respondía. De un día para otro, no veía bien. Lo dejé pasar y primero pensé que era el estrés, lo que nos dicen siempre, pero después de Navidad fui a urgencias, me hicieron muchas pruebas y descubrieron que se trataba de un cáncer de timo; una glándula entre los pulmones y el corazón", ha explicado, aseverando que ahora, tras haberlo superado, se veía obligada a contarlo.

Ahondando en ello, la consejera de Educación y FP catalana ha precisado que para enfrentar este cáncer fue sometida a una cirugía mayor en el Hospital de Bellvitge; una operación “que podría haber tenido complicaciones”, dada su complejidad, pero que, “por suerte, no fue así”.

Ahora, sintiéndose bien y recuperada, y tras volver a su función pública tras dos meses de baja, ha revelado la razón que la obligó a alejarse y ya ha retomado su agenda.