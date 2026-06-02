Arrancan en Washington las conversaciones entre Líbano e Israel en medio de los continuos bombardeos

Líbano e Israel retoman en Washington las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos en medio de una frágil tregua

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Las delegaciones de Líbano e Israel han comenzado este martes una nueva ronda de negociaciones auspiciada por Estados Unidos, la cuarta desde que el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaron sus enfrentamientos el pasado 2 de marzo.

Las conversaciones llegan además poco después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenara intensificar la ofensiva contra territorio libanés, una decisión que le ha llevado a un choque con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Los equipos negociadores, liderados por los embajadores de ambos países en Washington, la libanesa Nada Hadamé Moauad y el israelí Yechiel Leiter, han sido recibidos en la sede del Departamento de Estado para dos días de conversaciones.

Más de 3.400 muertos desde el inicio de la ofensiva

El encuentro fue fijado el pasado 15 de mayo, fecha en la que ambas partes acordaron extender durante 45 días un alto el fuego que ya era frágil. En aquel momento, los bombardeos israelíes sobre Líbano habían dejado más de 2.900 muertos.

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Según el último balance de las autoridades libanesas, difundido este lunes, la cifra de fallecidos por estos ataques asciende ya a más de 3.400 personas.

Trump asegura que ambas partes han aceptado frenar los ataques

Las conversaciones tienen lugar un día después de que Trump revelara que había mantenido una conversación "muy productiva" con Netanyahu, quien se comprometió a no enviar tropas a Beirut.

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El mandatario estadounidense aseguró además haber mantenido contactos con miembros de Hezbolá, que, según dijo, "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", afirmó.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

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Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de enfrentamientos derivados de los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, desde entonces Israel ha continuado lanzando bombardeos sobre territorio libanés y mantiene presencia militar en varios puntos del país, alegando operaciones contra Hezbolá.