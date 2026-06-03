La madre de la bebé muerta con quemaduras en Sevilla revela que su expareja fue a ella "con la cara desencajada" tras el supuesto baño a su hija

La investigación por la muerte de la bebé con quemaduras en Sevilla mantiene todas las hipótesis abiertas: a la espera de los resultados de la autopsia

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Una bebé de 16 meses ha fallecido a causa de las quemaduras que sufrió mientras le bañaba la pareja de su madre tras estar dos meses hospitalizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Policía Nacional está investigando lo sucedido para determinar si se trata de algo accidental o si podría ser un caso de violencia vicaria. La reportera Tatiana Domínguez explica en directo desde Sevilla "que la bebé murió el pasado viernes".

"Los hechos ocurrieron hace dos meses y en aquel momento, la madre y el investigado mantenían algún tipo de relación, pero tras su muerte, la familia de la madre ha pedido que se investiguen los hechos como un caso de violencia vicaria y la expareja ya ha declarado por primera vez en calidad de investigado por un posible delito de lesiones".

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Sin embargo, tras la muerte de la pequeña, el "presunto delito de lesiones se convierte en un presunto delito de homicidio y tendría que volver a declarar". Por el momento, el hombre ha confesado "que todo fue un accidente y que ocurrió cuando él iba a recoger una toalla", aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas para los agentes que se han hecho cargo de la investigación.

La abuela materna de la víctima sigue buscando una explicación de lo que le puso pasar a su nieta en ese supuesto baño que provocó su muerte casi dos meses después. Yolanda Jiménez confiesa que en la bañera "no había ni jabón como de haberla bañado" en el baño donde la expareja supuestamente bañó a su hija. Los hechos ocurrieron el lunes santo, y todo parecía normal, un día más en la rutina de los padres, pero todo cambió cuando él confesó lo que había pasado.

El testimonio de la madre de la bebé fallecida

La madre de la bebé cuenta que su expareja le contó lo que había pasado con su hija "con la cara desencajada": "Vino con la cara desencajado, diciendo 'qué he hecho', 'me estoy volviendo loco'. Mi niña lo único que no tenía quemado eran las manos y los pies", explica Andrea Burdalo, madre de Leyre. El Hospital Virgen del Rocío fue quien activó el protocolo del maltrato cuando los padres acudieron con la niña en estado crítico.

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La pequeña tuvo que someterse en solo dos meses a seis operaciones y a dos injertos de piel en momentos en los que estaba agonizando, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida, a pesar de que hicieron todo lo posible murió por múltiples infecciones. Una pesadilla que ha tenido sin dormir a los familiares maternos de la víctima y que todavía no ha terminado: "Ahora la querella va más por asesinato", confirma Yolanda.

La investigación continúa abierta y los agentes tratan de recabar más información y pruebas que les ayuden a determinar qué le pudo ocurrir realmente a la bebé, pero el investigado sigue en libertad hasta entonces, pero Andrea ha dejado clara su voluntad: "Que acabe como mi hija o que lo encierren". De momento, no hay más novedades sobre la investigación, pero la autopsia será decisiva para el caso.