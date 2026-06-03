Fermín, Jesús, Miguel, Miguel Antonio y Juan son los cinco agentes forestales fallecidos en el accidente de Elgoibar este miércoles

Consternación por el accidente mortal en Elgoibar, en Guipúzcoa

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Fermín Sola Barrena, Jesús Vidaurreta Fernández, Miguel Crespo Obanos, Miguel Antonio D'Entremont Jiménez y Juan Martín Domínguez Villar. Esos son los nombres de los cinco agentes de la Policía Foral de Navarra fallecidos este miércoles en el grave accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar, en Guipúzcoa, cuando la furgoneta en la que viajaban colisionó con un camión cisterna.

Así lo recoge 'Diario de Navarra'. Los cinco agentes, de entre 35 y 56 años, se dirigían a la base de Iurreta para participar en una jornada de trabajo conjunta con efectivos de la Ertzaintza. Todos ellos pertenecían a unidades especializadas de la Policía Foral de Navarra y acumulaban una larga trayectoria profesional dentro del cuerpo.

Fermín Sola Barrena, el mando al frente de la División de Intervención

Fermín Sola Barrena, conocido por compañeros y allegados como 'Mintxo', era comisario de la División de Intervención de la Policía Foral, uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro de la estructura operativa del cuerpo, según los medios locales.

Su carrera profesional estuvo ligada durante años a las labores de seguridad y coordinación policial. Antes de incorporarse a este puesto de responsabilidad en la Policía Foral, ejerció como jefe de la Policía Municipal de Tafalla entre 2008 y 2011. Su experiencia y liderazgo le habían convertido en una de las figuras más reconocidas dentro de las unidades de intervención.

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Jesús Vidaurreta Fernández, una vida vinculada a la Policía Foral

Jesús Vidaurreta Fernández era el más veterano de los cinco fallecidos. Natural de Estella y nacido en 1970, desarrolló gran parte de su vida profesional en la Policía Foral, un cuerpo con el que también mantenía una estrecha vinculación familiar.

En 2016 fue nombrado jefe del Grupo de Intervención 4, una responsabilidad desde la que participó en numerosas operaciones y dispositivos especiales. Compañeros y mandos destacan su experiencia acumulada durante décadas de servicio y su profundo conocimiento de las labores de intervención policial.

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Miguel Crespo Obanos, agente del Grupo de Intervención Especial

Miguel Crespo Obanos formaba parte del Grupo de Intervención Especial (GIE), una de las unidades más exigentes y especializadas de la Policía Foral.

Más allá de su labor profesional, era una persona muy conocida en los ámbitos relacionados con la actividad física y el fitness, una de sus grandes pasiones. Su preparación y compromiso con las exigencias de la unidad eran especialmente valorados por quienes trabajaban junto a él.

Miguel Antonio D'Entremont Jiménez, referente por su preparación física

También integrante del Grupo de Intervención Especial, Miguel Antonio D'Entremont Jiménez era considerado por sus compañeros uno de los agentes más preparados físicamente de la unidad.

Quienes compartieron servicio con él destacan su capacidad de esfuerzo, disciplina y dedicación. Dentro de un grupo acostumbrado a afrontar intervenciones de alta complejidad, gozaba de un gran reconocimiento profesional y personal.

Juan Martín Domínguez Villar, la quinta víctima del siniestro

La quinta víctima mortal del accidente fue Juan Martín Domínguez Villar, miembro igualmente de la Policía Foral y participante en el desplazamiento que tenía como destino la base de la Ertzaintza en Iurreta.

Su fallecimiento, junto al de sus cuatro compañeros, ha provocado una profunda conmoción tanto dentro de la Policía Foral como en el conjunto de las instituciones navarras y vascas.

Un golpe para las unidades de élite de la Policía Foral

La pérdida de estos cinco agentes, pertenecientes a unidades adscritas a operativos de alto riesgo, representa un golpe devastador para la Policía Foral, que ha ensalzado su absoluta entrega y profesionalidad ante un siniestro ocurrido a las 09:15 horas en el kilómetro 69 de la AP-8, en Elgoibar. Según informaron fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y testigos presenciales, la furgoneta policial impactó contra la mediana de la calzada y quedó cruzada en la vía, momento en el que un camión cisterna cargado de azúcar, de la firma francesa Transports Labouriaux, la arrolló y la arrastró durante varios metros. A consecuencia del brutal impacto, cuatro de los efectivos fallecieron de forma instantánea y los servicios sanitarios no pudieron salvar al quinto, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto Vasco de Medicina Legal para las autopsias, mientras que el transportista afectado fue evacuado con heridas leves al Hospital del Alto Deba y posteriormente derivado al Hospital Donostia.

La tragedia ha provocado una honda consternación y una inmediata reacción oficial a ambos lados de la comunidad autónoma. La Ertzaintza ya ha asumido la investigación formal para esclarecer las causas exactas del siniestro, al tiempo que ha emitido una nota conjunta de pésame junto al departamento de Seguridad para trasladar su afecto a las familias, a la Policía Foral y al Ejecutivo navarro. En el ámbito político, las muestras de dolor han sido unánimes: el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, se puso en contacto personal con su homóloga foral, Inmaculada Jurío, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, se mostró públicamente horrorizada por el suceso. Un dolor compartido por el Gobierno de Navarra, que ya coordina los preparativos de un acto institucional de homenaje para despedir a estos cinco servidores públicos.