Los de Junts insisten en que Feijóo viaje a Bélgica para negociar, pero esa decisión no gustaría a los de Vox

Alberto Núñez Feijóo sobre si irá a Waterloo a reunirse con Carles Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias"

Compartir







El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes la posibilidad de ir a Waterloo (Bélgica) para verse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el objetivo de hablar de una posible moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Vamos a hablar de cosas serias", ha zanjado Feijóo cuando los medios le han preguntado, a su salida del 41 Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona), por las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull.

PUEDE INTERESARTE Junts reta a Núñez Feijóo a ir a Waterloo para hablar con Carles Puigdemont si tiene una oferta "seria" de moción de censura

Los del PNV tampoco le han dado buenas noticias a Feijóo según ha explicado el reportero Lorenzo García Campoy en directo desde el Congreso de los Diputados: "Ellos tienen un proyecto antagónico respecto a Vox y que, por tanto, no pueden formar parte de una alternativa política en la que esté de alguna manera Abascal".

La mayoría de partidos consideran la propuesta de Junts "como una provocación más que una intención de llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Ambos quieren elecciones, pero Feijóo les estaba pidiendo esta vez algo más que palabras, les estaba pidiendo hechos".

La imputación de Zapatero, clave para la oferta

Desde que se conoció la imputación de el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no ha parado de sonar entre los populares la palabra moción de censura, pero el líder de los del PP afirma que ante los catalanes no lo ha nombrado, pero sí la urgencia de convocar elecciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La opinión con los de Puigdemont no es del todo contraria, pero ellos sí que se han atrevido a hablar de una hipotética moción. Y aunque parezca que el Gobierno de Pedro Sánchez penda de un hilo, hace un año, la oposición puso la misma condición cuando el PP ya sondeó a los socios de Sánchez si mantenían o no su apoyo al ejecutivo.

Pero la condición de viajar hasta Bélgica es un peso demasiado fuerte para los del PP que entrarían directamente en conflicto con sus socios de Vox, fundamentales para conseguir la moción de censura.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado que una posible moción de censura impulsada por el PP es "más un deseo que una realidad" y ha asegurado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que las mociones "deben ser constructivas", al mismo tiempo que ha afeado el trato hacia los partidos que han apoyado en el Congreso las acciones del Gobierno.