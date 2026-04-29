Asun Chamoso 29 ABR 2026 - 19:30h.

El museo está situado en la calle de Menéndez y Pelayo, junto a la Facultad de Ciencias de la Tierra

El proyecto muestra la evolución geológica de la Tierra a lo largo de sus 4.567 millones de años

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BarcelonaBarcelona cuenta con su primer museo al libre. Es el Jardín Geológico, un nuevo espacio museístico creado para divulgar la geología y las ciencias de la tierra. Ubicado en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, en la Zona Universitaria, muestra la evolución geológica de la Tierra a lo largo de sus 4.567 millones de años. Un jardín, de una superficie de 1.830 m2, que ha contado con un presupuesto de 1,3 millones de euros, de los cuales 1,2 millones se han financiado con fondos europeos Next Generation.

El Jardín Geológico nace para convertirse en un espacio docente y de divulgación de la geología para escuelas e institutos y para la ciudadanía; para estrechar los lazos de la Universidad con el barrio, y para ofrecer un turismo descentralizado en la ciudad. El museo acoge varios espacios educativos en los que se exponen materiales naturales, junto con piezas de exposición y elementos informativos relacionados con la geología y las ciencias de la tierra.

Recorrido

Un museo al aire libre dividido en cuatro espacios. El primero, "El tiempo geológico". A lo largo de sesenta metros, el pavimento de la calle, formado por rocas reales de Cataluña de los últimos 600 millones de años, muestra la historia de la Tierra y de la vida, y la evolución de los continentes. En el recorrido, junto a los parterres, hay una serie de grandes rocas, en estado bruto, relacionadas con los eventos geológicos más relevantes.

El segundo es "La Tierra". En una de las escaleras de acceso, se ha creado una puerta al conocimiento que introduce a los visitantes en la estructura interna del planeta. Se muestran las capas del globo terrestre con materiales representativos de su composición. También se presenta información del campo magnético terrestre y una representación de la dinámica de la litosfera.

Frente a la escalera principal de la Facultad, hay un muro que muestra un corte geológico de nuestro territorio fabricado con rocas reales, que permite entender qué hay debajo de la superficie y cómo la estructura de la litosfera da forma al paisaje de la superficie. Y en "Recursos geológicos", se explica la relación entre los procesos y los recursos geológicos esenciales para la sociedad desde el agua y los diferentes metales hasta el litio de las baterías y los chips de los teléfonos móviles, mostrando la dependencia de los recursos geológicos.

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Un sueño

Un nuevo espacio que han inaugurado el concejal del distrito de Les Corts, David Escudé, y el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia. Escudé ha destacado la colaboración con la UB para hacer llegar el conocimiento a la ciudadanía: "Tener un museo en la calle es la forma más amable de acercar el conocimiento a las personas y hacerlas corresponsables del cuidado del espacio. Este proyecto nació hace ya veinte años, y desde 2008 el Ayuntamiento de Barcelona ha colaborado para poder acercar la divulgación de las materias de la Facultad de Ciencias de la Tierra a la población".

Por su parte, el rector de la UB ha destacado que "la ciencia tiene sentido cuando es útil. Y es útil cuando somos capaces de trasladar el conocimiento a la ciudadanía de forma divulgativa. En el Jardín Geológico, el visitante podrá conocer la evolución geológica de la tierra mientras pasea». "Hoy, un sueño se hace realidad", ha asegurado el decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra, Albert Soler, para quien se trata de un proyecto que "debe servir para conectar universidad y barrio, con una vocación divulgativa de cara a escuelas, institutos y vecindario". El espacio es de uso público pero su titularidad es de la Universidad de Barcelona.