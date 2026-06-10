Muchos vecinos han tenido que ser confinados por una fuga de gas que ha provocado unas obras en Castellar del Vallès

13 heridos, cuatro de ellos graves, por una fuga de gas en un piso turístico supuestamente ilegal en Palma

Compartir







Una fuga de gas en Castellar del Vallès, Barcelona, provocada por unas obras en la vía pública, ha obligado a confinar de forma preventiva a los vecinos de las calles cercanas, según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

La fuga se ha detectado hacia las 17:00 horas de la tarde de este miércoles en el exterior en la calle Gran Bretanya de Castellar del Vallès y ha motivado la activación del plan de emergencias Procicat de la Generalitat, en fase de alerta.

PUEDE INTERESARTE Evacuadas más de 1.800 personas de un IES de Huesca por una fuga de gas propano en la cocina del centro

A consecuencia del incidente, la policía local de Castellar del Vallès ha confinado preventivamente a los vecinos de los inmuebles situados en un perímetro de 50 metros alrededor del punto donde se ha detectado la fuga. Las autoridades no han confirmado que se haya tenido que lamentar algún herido porque muchos vecinos fueron desalojados de sus viviendas con el objetivo de ponerles a salvo.

Los operarios tratan de reparar la fuga

Operarios de la compañía de gas se han desplazado al lugar del siniestro y están trabajando para reparar la fuga, con el apoyo de efectivos de los Bomberos de la Generalitat. Todo el operativo se desplegó en la calle con el objetivo de acordonar la zona y facilitar la entrada a los operarios de la compañía y que pudiesen arreglar sin problema la fuga.

Al lugar del siniestro se han desplazado también efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han tenido que atender a ningún afectado por la fuga de gas.