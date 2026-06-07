El aviso por escape de gas en una vivienda de la calle Pisa de Palma se recibió a las seis de la madrugada

Los afectados de gravedad por inhalar monóxido de carbono son una mujer de 34 años y tres hombres de 23 y 33

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PalmaUn total de 13 personas han resultado heridas, cuatro de ellas graves, después de producirse este 7 de junio una fuga de gas en un piso turístico supuestamente ilegal en Palma de Mallorca.

Así lo manifestaron los vecinos del edificio donde ha ocurrido el suceso, que ya investiga Policía Nacional en colaboración con los bomberos que acudieron al aviso recibido a las seis de la madrugada.

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Según la información trasladada por el SAMU 061, los afectados de gravedad por inhalación han sido trasladadas al Hospital Son Espases. Son una mujer de 34 años y tres hombres, dos de 33 años y uno de 23.

Posible mala combustión de una caldera de gas

Los nueve heridos leves fueron atendidos en el lugar. por los sanitarios, que se desplazaron al inmueble ubicado en la calle Pisa. A su llegada, comprobaron que había tres personas inconscientes.

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Las primeras investigaciones apuntan a una mala combustión de la caldera de gas que habría provocado unos elevados niveles de monóxido de carbono.

Al parecer, la terraza había sido acristalada y este hecho habría provocado una mayor acumulación en el espacio cerrado. Los bomberos desalojaron de forma preventiva a todo el bloque.

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Más tarde, cuando verificaron que los niveles de gases eran los adecuados, los residentes allí pudieron regresar a sus domicilios. Sí han quedado precintados los contadores de la vivienda afectada.