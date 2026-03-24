La fuga de gas ha tenido lugar en uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar

Unos 300 trabajadores han sido desalojado de la instalación donde ha tenido lugar la fuga de gas natural

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SalamancaUna fuga de gas natural en Fuentes de Béjar, Salamanca, ha obligado a Protección Civil a enviar un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert emitiendo recomendaciones para prevenir riesgos ante el incidente.

La fuga, concretamente, ha tenido lugar en uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar y no hay personas heridas, aunque se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores. Además, se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, según ha explicado el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez Sánchez, en declaraciones a EFE.

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El mensaje del sistema ES-Alert por la fuga de gas en Fuentes de Béjar, Salamanca

El aviso ante la situación derivada del incidente ha sido enviado a través de un mensaje Es-Alert que, según el regidor, “ha funcionado perfectamente”, informando a la población de la localidad, de 240 habitantes de la comarca de la Sierra de Béjar, de las principales recomendaciones a seguir.

Indicando que la población se mantiene “tranquila” pese al suceso, a los vecinos se les ha trasladado el consejo de mantenerse alejados en un radio de un kilómetro del lugar del suceso, –es decir, de las instalaciones del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar–, así como cerrar puertas y ventanas y no circular por sus proximidades.

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Plan de Protección Civil en situación dos

Ante este escenario, al mismo tiempo, la Junta de Castilla y León ha activado el plan de protección civil en situación dos y están interviniendo los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, aunque pasada la una del mediodía aún no se había accedido al punto de la fuga, ha precisado el alcalde.