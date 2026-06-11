Así se hizo el espectáculo de luces y drones que devolvieron a Gaudí a la Sagrada Familia una vez bendecida la torre

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Un impactante espectáculo que combinó música, drones y luz sirvió para coronar este miércoles la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, bendecida por el papa León XIV, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El espectáculo inspirado en la luz, capital en el universo del arquitecto catalán, contó también con la participación del público asistente, con pequeños faroles gaudinianos, a lo que sumaban un mar de móviles buscando inmortalizar el histórico momento.

Con drones proyectó la efigie de Antoni Gaudí y luego se ha escrito una de sus frases 'Primer l'amor, després la tècnica' (Primero el amor, después la técnica), mientras la Torre de Jesucristo se iluminaba, acabando el espectáculo con fuegos artificiales.

Cómo se hizo el espectáculo de drones

El equipo de Informativos Telecinco ha podido conocer cómo se llevó a cabo este trabajo de luces que ha mezclado la tecnología más avanzada con la espiritualidad que levantaba este gran momento frente al pontífice. El cerebro detrás de todo este espectáculo es Igor Cortadellas y todo su equipo, que hicieron posible esta mágica noche en Barcelona.

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"El arquitecto de Dios", así se refería el papa León XIV a Antoni Gaudí, que no pudo acabar su gran obra maestra en Barcelona y que, a los 100 años de su muerte se ha iluminado como a él le hubiese gustado. Es por ello que Igor quería rendirle un homenaje que no pudiese ser olvidado ni en 100 años después.

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Tras un año y medio preparando todo Igor tenía todas con él de que tenía que coincidir cada luz de cada rincón al detalle, pero confiesa que "realmente la primera vez que se ve es el día del directo". Pero su verdadero objetivo era que "Gaudí pudiese estar presente en este momento" y su imagen desvaneciéndose junto con el resto de estrellas del cielo de Barcelona, dejó emocionados a todos los presentes.