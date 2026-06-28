Redacción Cataluña 28 JUN 2026 - 16:05h.

El cuerpo sin vida del animal estaba en la playa l'Almadrava, donde ha tenido que izarse la bandera roja

Con maquinaria pesada, unos operarios han recogido y sacado del litoral al cetáceo fallecido para su incineración

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TarragonaEl cadáver de un cachalote muerto ha sido retirado este 28 de junio en una playa del municipio de Vandellós y Hospitalet del Infante (Tarragona). Por la presencia del animal, se ha prohibido el baño.

Así lo ha comunicado Protección Civil en sus redes sociales, ya que este tipo de animales tan grandes dejan en el agua cantidad de sangre y otros restos putrefactos de sus partes internas.

Con la bandera roja izada en ese tramo del litoral, concretamente en l'Almadrava, operarios del ayuntamiento han estado trabajando con maquinaria pesada para recoger el cetáceo del mar.

Será incinerado

Será trasladado a una planta especializada para su incineración, según publica el 'Diario de Tarragona'. Tan pronto como sea posible, probablemente entre este 29 y 30 de junio, se volverá a permitir bañarse en la playa.