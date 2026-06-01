Claudia Barraso 01 JUN 2026 - 20:08h.

Aparece el cadáver de un cachalote hembra en las playas de Sitges en Barcelona y relacionan su muerte con una posible colisión con un gran buque

El cadáver de la ballena Timmy, en las costas danesas, podría explotar: todos los gases tóxicos que almacena en su interior

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Este domingo ha aparecido en la playa de Les Botigues, a doce millas del puerto de Barcelona, el cadáver de un inmenso cachalote en avanzado estado de descomposición. La fundación para la conservación y recuperación de los animales marinos (CRAM) se encargó de gestionar el operativo que remolcó el cuerpo del animal hasta alta mar.

Según ha confirmado el medio ‘La Vanguardia’, en principio y salvo que las mareas no arrastren el cuerpo hasta las playas, el cadáver de la ballena formará parte de la cadena de vida de las especies marinas. La playa tuvo que ser cerrada unas horas hasta que concluyeron las labores de retirada del animal, pero este lunes ya estaba abierta al público.

El cadáver es de un cachalote hembra y fue visto por una embarcación que atisbó hace 10 días a unas 12 millas del puerto de Barcelona y que entonces mostraba señales de un violento impacto, como si el animal hubiese sido embestido por un barco. De hecho, la ballena estaba junto a su cría, cuyo cadáver no tardará en ser arrastrado hasta una playa cercana debido a las fuertes corrientes.

El vídeo del capitán del barco que vio el animal muerto

Sergi Rodríguez, capitán del ‘Ría Ferrol’, el barco que vio el cadáver publicó un video en redes sociales junto con un texto explicando lo sucedido: “La madre tenía una lesión grave en la espalda, y la descendencia todavía conservaba el cordón umbilical y los pliegues fetales, lo que indica que probablemente nació hace muy poco tiempo”

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“Es necesario investigar si la muerte de la madre podría estar relacionada con una colisión con un gran buque, una de las mayores amenazas para los grandes cetáceos en el Mediterráneo. Cuando una hembra muere, la cría a menudo no tiene posibilidades de sobrevivir. Esperamos que este hecho sirva para generar conciencia y promover cambios reales para proteger a los cetáceos del Mediterráneo”, explicaba en el vídeo donde muestra el cadáver del animal junto con los tiburones.