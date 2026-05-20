Alberto Rosa 20 MAY 2026 - 19:31h.

La ballena jorobada Timmy protagonizó una polémica operación de rescate que dividió a Alemania

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Timmy, la ballena jorobada que quedó varada a principios de marzo en la costa alemana del mar Báltico ha aparecido muerta en la costa danesa de Anholt. El cetáceo permaneció casi dos meses varado frente a Alemania hasta que finalmente fue puesto en libertad tras una controvertida operación de rescate.

“Está ahora confirmado que la ballena jorobada encallada en Anholt es la misma ballena que había estado encallada en Alemania y a la que se había intentado rescatar”, declaró un representante del organismo estatal a la agencia danesa Ritzau.

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Su rescate tuvo en vilo a todo el país después de que se quedase varada el 3 de marzo. Al quedarse varias veces atrapadas, se creó un debate en Alemania sobre la decisión de sacrificarla o remolcarla para que pudiese ser liberada en el mar.

Un país en vilo por una ballena

El cuerpo de la ballena apareció el jueves, pero fue hasta el lunes cuando los condiciones meteorológicas permitieron a los empleados de la Agencia Danesa de Protección Ambiental inspeccionarlo, en el que encontraron un transmisor GPS, cuya localización y aspecto permitieron identificar al cetáceo.

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“Muchas personas habían sentido gran compasión con el destino del animal y habían tenido la esperanza de que se pudiera dejar a la ballena otra vez en libertad. Yo también había compartido esa esperanza”, se lamentó en declaraciones recogidas por el medio alemán ‘Bild’.

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Fueron varios los intentos de rescatar a ‘Timmy’. La primera vez quedó varada a principios de marzo en diversos puntos de la costa alemana del mar Báltico. Su rescate dejó en vilo a todo un país, desatando una gran atención mediática.

Finalmente, Timmy tuvo que ser transportada en barcaza desde la bahía de Wismar hacia el Mar del Norte. Para hacerlo fue necesario el bombeo de agua de los tanques de la barcaza para elevar el nivel de agua dentro de la dársena flotante a aproximadamente 1,60 a 1,75 metros. Después, la barcaza fue empujada y entregada a un remolcador, que logró transportarla hacia el Mar del Norte.

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Habrá autopsia

Las autoridades medioambientales danesas han confirmado que el cadáver de la ballena será retirado en los próximos días y también se le va a realizar una autopsia. Investigadores y veterinarios daneses serán los responsables de la recuperación de la ballena, la realización de la autopsia y la recolección de muestras.