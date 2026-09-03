Alberto Rosa 03 SEP 2026 - 18:34h.

La Policía vasca registró este miércoles varias viviendas del sospechoso, que sigue sin localizar

Un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, el posible móvil del asesinato del taxista de Azpeitia: continúa la búsqueda del autor del crimen

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La Ertzaintza continúa la búsqueda del presunto autor del asesinato de un joven taxista de 30 años en Azpeitia, Guipúzcoa, el pasado martes 1 de septiembre. Las unidades policiales mantienen un intenso dispositivo para localizar al sospechoso, después de registrar este miércoles su domicilio.

La Policía vasca ha solicitado la colaboración de los comercios de la zona para acceder a las grabaciones de sus cámaras de seguridad. En estos momentos, los investigadores analizan las imágenes de los locales cercanos a la calle en la que Alex Aizpuru, más conocido como ‘Etxaun’, fue abatido a tiros. El objetivo es poder reconstruir los movimientos del sospechoso y determinar su paradero actual. Por el momento no ha habido ninguna novedad y los agentes siguen con las pesquisas.

El taxista fue asesinado el martes en Azpeitia sobre las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe. Según el relato de testigos presenciales recogido por el medio local 'Azpeitia Guka', un vehículo embistió al taxi de color negro que conducía la víctima en este punto, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente ha disparado varias veces sobre el taxista.

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Tras los disparos, los servicios de emergencias acudieron al lugar y los sanitarios han intentado reanimar a la víctima, que ha fallecido en el lugar. También han acudido varias patrullas de la Ertzaintza de la Policía Local de Azpeitia.

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El pasado miércoles fue frenético en la localidad. La Policía desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en Azpeitia, Azkoitia y distintos puntos de Urola Kosta, incluyendo agentes especializados y unidades caninas. También se registraron viviendas vinculadas al sospechoso.

En total, seis patrullas, con agentes de la Ertzaintza y de la Policía local, se encontraban sobre las 14.00 horas de este miércoles, en la zona del polígono industrial. Un gran número de agentes han accedido al domicilio del presunto autor de la muerte del joven, en un edificio de viviendas ubicado junto a los citados pabellones, y estarían registrando la casa, según fuentes de la investigación.

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Según ha relatado un conocido de la víctima, se trata de un hombre vecino de Azpeitia, de entre 30 y 40 años, que actualmente ejercía como taxista, pero que anteriormente había trabajado como DJ e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza". El 'Diario Vasco' aporta muchos más datos sobre Alex Aizpuru 'Etxaun', quien era una persona "muy conocida en la localidad" y había empezado a trabajar como conductor desde hace año y medio.

"Sus familiares cuentan también con negocios en la localidad del Urola, por lo que son muy conocidos", comentaba a 'Diario Vasco' un vecino del bar que solia frecuentar junto a sus amigos la víctima. Un chico que pese a trabajar como taxista, anteriormente era conocido por regentar una discoteca del barrio de Landeta, donde había ejercido como DJ.