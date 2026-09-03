Iria Sebastià Barcelona, 03 SEP 2026 - 10:26h.

El detenido se desplazaba en un coche de alta gama y contaba con dos colaboradores que se registraban en los hoteles para evitar su identificación

El fugitivo aprovechó un permiso en junio de 2026 para escapar de Turquía y una Orden Internacional de Detención lo situó en la Costa Brava

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Los Mossos d'Esquadra han arrestado en Barcelona a un hombre de 28 años reclamado internacionalmente por las autoridades judiciales de Turquía. El fugitivo cumplía una pena de 26 años de prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa, tenencia de armas, robos con violencia y amenazas por hechos cometidos en Estambul entre 2016 y 2018. En junio de 2026, el condenado aprovechó un permiso concedido para visitar a un familiar y se dio a la fuga, lo que provocó la emisión de una Orden Internacional de Detención (OID).

Varios colaboradores

La colaboración entre la policía turca y los Mossos d'Esquadra permitió ubicar al fugitivo en varios puntos de la Costa Brava a principios de agosto. A partir de ese momento, el Grupo de Investigación Internacional de Fugitivos (GRIF) inició un seguimiento que avisó del complejo entorno de seguridad del que se rodeaba. El prófugo viajaba constantemente con dos acompañantes encargados de aportar sus propios datos en hoteles y apartamentos para no dejar rastro y se desplazaba en un vehículo de alta gama con matrícula alemana a nombre de un tercero sin antecedentes.

Los agentes pudieron ubicar al sospechoso y a su entorno en unos apartamentos turísticos de la capital catalana. El pasado 26 de agosto, agentes del GRIF con el apoyo del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) desplegaron un operativo que acabó con su detención. Tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, el arrestado ha quedado a la espera de que se concrete su extradición a Turquía para reanudar el cumplimiento de su condena.