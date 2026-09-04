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Diez personas resultan intoxicadas por monóxido de carbono, una de ellas en estado crítico, en un barco atracado en el Puerto de Barcelona

Imagen de archivo del Puerto de Barcelona
Imagen de archivo del Puerto de Barcelona. EP

  • 10 personas han resultado afectadas, una de ellas en estado crítico, a causa de un intoxicación de monóxido de carbono en Barcelona

  • La intoxicación se ha producido en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona

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Barcelona10 personas han resultado afectadas esta noche, una de ellas en estado crítico, a causa de un intoxicación de monóxido de carbono (CO) en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona.

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Según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en su cuenta de X, de los 10 afectados, el que se encontraba en estado crítico ha sido trasladado al Hospital Clínico, y otro en estado grave ha sido llevado al hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).

La intoxicación

También a este último hospital han sido trasladados otros cuatro afectados con lesiones menos graves, mientras que cuatro personas en estado leve han sido dadas de alta en el lugar y otras nueve han resultado ilesas.

El SEM ha activado un total de 12 ambulancias para asistir a los intoxicados.

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