Con los progenitores y una abuela en el foco, la jueza investiga qué causó el edema pulmonar a la espera de las conclusiones definitivas del análisis toxicológico y la autopsia

En libertad con cargos de homicidio imprudente los padres del bebé muerto en Toro en Zamora

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ZamoraLas autoridades continúan investigando el caso que rodea a la muerte de una bebé de tres meses en la localidad zamorana de Toro, donde sus progenitores, que fueron detenidos y puestos después en libertad con medidas cautelares, están acusados de homicidio por imprudencia. Según el informe preliminar de la autopsia, la pequeña sufrió un edema pulmonar agudo derivado de una asfixia o una intoxicación, por lo que ahora se investiga qué fue exactamente lo que lo produjo. Por eso, la jueza, además de tomar declaración a los padres, también citó a una abuela de la bebé, pues era quien tenía la custodia.

En sede judicial, la madre de la niña declaró que no estaba en casa el momento en que ocurrieron los hechos, contextualizados en el pasado domingo 9 de agosto. El padre, por su parte, dijo que se encontraba con la niña cuando tropezó y cayó con ella en brazos, algo que ahora también se investiga.

La autopsia y el análisis toxicológicos, claves para conocer la causa exacta de la muerte de la bebé en Toro

Mientras las autoridades tratan de analizar todos los elementos que ayuden a reconstruir lo ocurrido y esclarecer los hechos, los equipos científicos continúan paralelamente con su trabajo. Así, mientras el Instituto de Medicina Legal de Zamora ya ha ofrecido un informe de la autopsia preliminar, el Instituto Nacional de Toxicología lo analiza ahora con las muestras aportadas con el objetivo de tratar de determinar qué fue exactamente lo que le produjo el edema pulmonar agudo a la pequeña, derivado de una asfixia o una intoxicación, según informa la Opinión de Zamora.

Por el momento, múltiples incógnitas permanecen abiertas, por lo que la investigación tendrá que aclarar todavía muchas preguntas: ¿Asfixió alguien a la niña? ¿Ingirió algo que no debía? ¿Estaba sola o acompañada? ¿Dónde estaba realmente cada uno de los investigados, los progenitores y la abuela de la bebé? ¿De verdad se cayó el padre con ella en brazos? El trabajo conjunto con la autopsia, el análisis toxicológico y las pruebas recabadas por los investigadores, deberá arrojar respuesta a estas y otras preguntas. Según los primeros informes, la niña no tenía lesiones óseas, heridas o hematomas, lo que pone en duda la hipótesis de la caída, siendo además que el progenitor habría declarado que, si bien tropezó con ella, no tuvo mayores consecuencias porque ni la soltó ni se precipitó al suelo.

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Los padres de la niña fueron vistos en zonas de ocio el mismo día en que murió la bebé

Al respecto, en lo relativo a las circunstancias que rodean al momento en el que murió la bebé ese 9 de agosto, vecinos habrían asegurado que vieron a los padres en zonas de ocio sin su hija en las horas en las que se contextualiza el fallecimiento, entre las 00:00 horas y las 2:00 de la madrugada, según señala el medio La Opinión de Zamora.

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Por eso, investigar también sobre ello es importante para el caso, dado que se deberá analizar también si en algún momento la bebé quedó completamente sin el cuidado de un adulto, lo que implicaría además tipificar otros delitos en la causa.

Todo ello, afecta también a la abuela materna de la pequeña, a la que se le asigno la custodia después de que el Servicio de Menores de la Junta de Castilla y León se la quitase a los progenitores, que estarían en tratamiento de desintoxicación por adicciones, tanto a estupefacientes como al alcohol, según el citado medio.

Además, ambos tienen otra hija, de 6 años, por lo que se investiga también si durante un tiempo pudieron dejarla a ella a cargo de la bebé.