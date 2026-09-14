Los Bomberos de la Generalitat han logrado estabilizar el incendio, aunque continua sin estar controlado

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El incendio declarado este lunes a las 12:30 horas en una nave textil en Mataró, Barcelona, ha sido estabilizado, aunque no controlado según ha informado el jefe territorial del cuerpo de Bomberos de la Generalitat, Gerard Valls.

Se ha formado un dispositivo con 13 dotaciones y 35 efectivos que continúan trabajando para evitar que las llamas se propaguen por el resto del complejo industrial. Según han señalado los Bomberos de la Generalitat, el punto más crítico del incendio se encuentra en los pasos subterráneos que conectan la nave afectada con otras.

La nave situada en la calle Overlocaire de Mataró tiene una extensión de 1.400 metros cuadrados y almacena material textil lo que, según el jefe territorial de los Bomberos, puede haber contribuido a que el grado de las llamas fuera "más importante" aunque, todavía se desconocen las causas del incendio. Además, el incendio ha provocado una aparatosa columna de humo que ha provocado un gran volumen de llamadas a emergencias alertando sobre el fuego .

Por otra parte, los trabajadores han abandonado las instalaciones por su propio pie y de manera preventiva se ha confinado a los alumnos de la escuela Les Aigües de Mataró, una medida que se ha levantado una vez que la humareda se ha disipado.

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También han sido desalojados los trabajadores de un centro de residuos situado junto a la nave afectada, que podría verse afectado si colapsa la fachada de la finca incendiada.

A raíz del incendio, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan de emergencias Procicat y ha recomendado a los vecinos de la zona que cierren puertas y ventanas si notan molestias por el humo, de la misma manera que ha hecho el Ayuntamiento de Mataró.