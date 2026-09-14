Las autoridades mexicanas trabajan para esclarecer las circunstancias en que se produjo el crimen, que se investiga como un feminicidio

Claudia Tacoronte, la española asesinada en México, una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que estaba de intercambio

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Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante española de 21 años asesinada en México, fue perseguida y agredida por su atacante con un arma blanca, según han confirmado las autoridades del país, en el que se encontraba porque estaba realizando un intercambio académico, procedente de la Universidad de Granada.

Los hechos, según ha confirmado la gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, tuvieron lugar la noche del sábado por circunstancias que aún se están investigando, si bien las autoridades tratan inicialmente el crimen como un posible feminicidio.

El asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en México

“Estamos en las pesquisas”, ha subrayado, por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, detallando que los hechos ocurrieron en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

Esa noche, en ese lugar, se estaba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, un conocido evento en el marco del cual se habría producido el crimen por circunstancias que están intentando esclarecer.

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Cuando los efectivos de los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos, tan solo pudieron confirmar la muerte de la joven, procediendo las autoridades al levantamiento del cuerpo “con protocolo por feminicidio”, previsto “para cualquier muerte violenta de mujer”, según ha detallado el fiscal.

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Las hipótesis tras el crimen en el estado mexicano de Morelos

Con la investigación todavía abierta, las primeras informaciones apuntan a que la estudiante española, oriunda de Canarias, fue perseguida por un agresor no identificado aún y del que intentó huir antes de ser nuevamente alcanzada y apuñalada.

Sin descartar aún oficialmente ninguna hipótesis, la principal, no obstante, parece señalar a un robo frustrado, tras el cual la víctima, Claudia, oriunda de Canarias, intentó huir, siendo perseguida y atacada después fatalmente por un atacante con el que no tendría ningún vínculo.

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“Profunda indignación” por el asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos

Tras lo ocurrido, el fiscal de Morelos ha explicado que, siguiendo todos los protocolos, se estableció contacto inmediato con el Consulado de España para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima: "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", manifestó, subrayando que las autoridades están trabajando en el caso.

La joven estudiante, como han precisado, estaba realizando un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), procedente de la Universidad de Granada, que ha convocado un minuto de silencio en su memoria, en shock tras conocerse los hechos.

La UAEM ha sido la que ha identificado a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera a través de un comunicado en el que ha expresado su “profunda indignación” por el crimen y ha lamentado lo sucedido.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española”, ha apuntado el centro educativo mexicano en su comunicado, en el que escriben que Claudia “lamentablemente fue víctima de feminicidio en hechos ocurridos en la Casa de la Cultura de Cuautla”.

Al respecto, en su nota explican que la universidad activó "los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes" una vez tuvo conocimiento de los hechos para "mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas, así como para atender los requerimientos que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean necesarios".

En ese sentido, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha reclamado "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad", al igual que ha hecho un llamamiento a "actuar con responsabilidad y sensibilidad" a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

La Universidad de Granada condena el asesinato de su estudiante de intercambio en México

Paralelamente, y en otro comunicado, la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil, ha expresado su repulsa y condena por el asesinato, trasladando la entidad sus “más sentidas condolencias, solidaridad y afecto" a la familia, allegados y compañeros de la joven, de 21 años, "en estos momentos de tan profundo dolor".

"Como institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico, la Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres", subrayan en su nota, en la que apuntan que el equipo de Gobierno del centro se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México, así como de la familia de la joven, para prestar el apoyo necesario en estos momentos.